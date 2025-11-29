Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nkunku MilanGetty
Leonardo Gualano

Formazioni ufficiali Milan-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Bartesaghi, Nkunku, Pulisic, Loftus-Cheek e Dia

Il Milan ospita la Lazio nel tredicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

Pubblicità

Reduce dalla pesantissima vittoria ottenuta nel Derby della Madonnina contro l’Inter, il Milan si appresta a tornare in campo per giocare un’altra sfida di cartello nel tredicesimo turno.

Avversaria dei rossoneri a San Siro sarà infatti la Lazio di Maurizio Sarri, che nell’ultima uscita ha superato l’ostacolo Lecce, riprendendo così la sua scalata.

Il Milan si presenterà all’appuntamento forte dei 25 punti che vogliono dire secondo posto a -2 dalla Roma capolista, mentre i biancocelesti si sono fin qui spinti fino a quota 18 e puntano a riavvicinarsi alle zone che valgono un pass europeo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Milan-Lazio.

  • FORMAZIONE UFFICIALE MILAN

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI MILAN

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Athekame
    • Gimenez
    • Pulisic

  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Cataldi
    • Cancellieri
    • Gigot
    • Rovella
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL