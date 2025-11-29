Formazioni ufficiali Milan-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Bartesaghi, Nkunku, Pulisic, Loftus-Cheek e Dia

Reduce dalla pesantissima vittoria ottenuta nel Derby della Madonnina contro l’Inter, il Milan si appresta a tornare in campo per giocare un’altra sfida di cartello nel tredicesimo turno.
Avversaria dei rossoneri a San Siro sarà infatti la Lazio di Maurizio Sarri, che nell’ultima uscita ha superato l’ostacolo Lecce, riprendendo così la sua scalata.
Il Milan si presenterà all’appuntamento forte dei 25 punti che vogliono dire secondo posto a -2 dalla Roma capolista, mentre i biancocelesti si sono fin qui spinti fino a quota 18 e puntano a riavvicinarsi alle zone che valgono un pass europeo.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Milan-Lazio.