Leao Pulisic MilanGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e Baturina

Milan e Como in campo nel recupero della ventiquattresima giornata: le scelte di formazione di Allegri e Fabregas.

Impegno infrasettimanale per il Milan, atteso dal recupero del 24° turno di Serie A che lo vedrà affrontare il Como di Fabregas al 'Meazza'.

Rossoneri reduci dall'importante successo di Pisa che ha permesso di mantenere inalterato il distacco dall'Inter capolista; lariani che, invece, hanno perso in casa contro la Fiorentina dopo l'impresa di Napoli in Coppa Italia con la qualificazione alle semifinali.

Di seguito le scelte di formazione di Allegri e Fabregas per la sfida in programma mercoledì sera alle ore 20:45.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri non avrà Rabiot, espulso a Pisa e dunque squalificato: spazio per Ricci in mediana, con Loftus-Cheek che dovrebbe arretrare il proprio raggio d'azione andando a occupare l'altro posto accanto al playmaker Modric. Saelemaekers resta in forte dubbio: sulla destra toccherà ancora ad Athekame. In avanti si va verso l'impiego del tandem Leao-Pulisic, con Nkunku destinato alla panchina.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Anche Fabregas non avrà a disposizione un giocatore squalificato: il grande ex Morata, espulso nel finale di Como-Fiorentina. Ad agire da riferimento offensivo sarà Douvikas, con Vojvoda, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. Diego Carlos può scalzare Kempf, Smolcic terzino destro.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

  • DOVE VEDERE MILAN-COMO IN TV E STREAMING

    Milan-Como sarà visibile su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

    Da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso per poi selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.

    Match disponibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • INDISPONIBILI MILAN

    SQUALIFICATI

    • Rabiot

    INFORTUNATI

    • Gimenez
    • Saelemaekers
  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Morata

    INFORTUNATI

    Nessuno

