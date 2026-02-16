Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e Baturina

Impegno infrasettimanale per il Milan, atteso dal recupero del 24° turno di Serie A che lo vedrà affrontare il Como di Fabregas al 'Meazza'.
Rossoneri reduci dall'importante successo di Pisa che ha permesso di mantenere inalterato il distacco dall'Inter capolista; lariani che, invece, hanno perso in casa contro la Fiorentina dopo l'impresa di Napoli in Coppa Italia con la qualificazione alle semifinali.
Di seguito le scelte di formazione di Allegri e Fabregas per la sfida in programma mercoledì sera alle ore 20:45.