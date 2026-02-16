Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e Baturina

Milan-Como sarà visibile su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso per poi selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.

Match disponibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.