Probabili formazioni Lecce-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Cheddira, Stulic, Zaniolo, Atta e Davis

Sarà DAZN a trasmettere Lecce-Udinese in diretta esclusiva tramite l'app, scaricabile su smart tv e console di gioco, oltre che su device portatili (come smartphone e tablet) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Chi ha aderito al servizio 'Zona DAZN' su Sky potrà seguire il match su DAZN 1 (canale numero 214).