Atta UdineseGetty
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Lecce-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Cheddira, Stulic, Zaniolo, Atta e Davis

Lecce e Udinese in campo nella domenica del 24° turno di Serie A: le scelte di formazione di Di Francesco e Runjaic.

Lecce in campo al 'Via del Mare' nella domenica pomeriggio di Serie A: salentini avversari di un'Udinese in grande spolvero.

Prova ne sono i due successi consecutivi, l'ultimo al 'Bluenergy Stadium' contro la Roma: decisiva la punizione di Ekkelenkamp, deviata da Malen.

I giallorossi invece non portano a casa i tre punti dal 12 dicembre, quando Stulic realizzò la rete dell'1-0 rifilato al Pisa.

Di seguito tutte le informazioni su Lecce-Udinese: le scelte di formazione dei due allenatori per il match in programma domenica alle ore 15:00.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Siebert rischia il posto e sente il fiato sul collo di Gaspar. Conferma per Gandelman sulla trequarti, il punto di riferimento offensivo sarà Cheddira: panchina per Stulic.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Davis ne avrà per un mese dopo l'infortunio rimediato contro la Roma: spazio per la 'strana' coppia Zaniolo-Atta. Miller ancora mezzala destra, Bertola più di Kabasele per un posto in difesa.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. All. Runjaic.

  • DOVE VEDERE LECCE-UDINESE IN TV E STREAMING

    Sarà DAZN a trasmettere Lecce-Udinese in diretta esclusiva tramite l'app, scaricabile su smart tv e console di gioco, oltre che su device portatili (come smartphone e tablet) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Chi ha aderito al servizio 'Zona DAZN' su Sky potrà seguire il match su DAZN 1 (canale numero 214).

  • ARBITRO LECCE-UDINESE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Rapuano
    • Assistenti: Cecconi e C. Rossi
    • Quarto ufficiale: Abisso
    • VAR: Gariglio
    • AVAR: Fabbri
