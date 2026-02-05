Probabili formazioni Lecce-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Cheddira, Stulic, Zaniolo, Atta e Davis

Lecce in campo al 'Via del Mare' nella domenica pomeriggio di Serie A: salentini avversari di un'Udinese in grande spolvero.
Prova ne sono i due successi consecutivi, l'ultimo al 'Bluenergy Stadium' contro la Roma: decisiva la punizione di Ekkelenkamp, deviata da Malen.
I giallorossi invece non portano a casa i tre punti dal 12 dicembre, quando Stulic realizzò la rete dell'1-0 rifilato al Pisa.
Di seguito tutte le informazioni su Lecce-Udinese: le scelte di formazione dei due allenatori per il match in programma domenica alle ore 15:00.