Probabili formazioni Lecce-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Sottil, Stulic, Noslin e Ratkov

Eusebio Di Francesco disegnerà il suo Lecce con un 4-2-3-1 nel quale si rivedrà in difesa Veiga che ha scontato un turno di squalifica. I dubbi più importanti riguardano il reparto avanzato, con Pierotti, Gandelman e Sottil che si contenderanno le tre maglie da titolari sulla trequarti con Morente, Maleh e Banda. Ad agire da unica punta sarà Stulic, ma occhio a Cheddira, che scalpita per l'esordio in giallorosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.