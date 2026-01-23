Probabili formazioni Lecce-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Sottil, Stulic, Noslin e Ratkov

Sarà una sfida tra squadre in cerca di riscatto, quella che nel ventiduesimo turno di campionato vedrà opposte al Via del Mare Lecce e Lazio.
I salentini infatti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno fortemente frenato la loro corsa e cambiato il volto di una classifica che adesso parla di piena zona retrocessione.
I biancocelesti sono invece chiamati a risollevarsi dopo il pesante 0-3 subito in casa Como, per riavvicinarsi a quelle posizioni che possono valere un pass europeo.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lecce-Lazio.