Probabili formazioni Lecce-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Sottil, Stulic, Noslin e Ratkov

Il Lecce ospita la Lazio nel ventiduesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Sarà una sfida tra squadre in cerca di riscatto, quella che nel ventiduesimo turno di campionato vedrà opposte al Via del Mare Lecce e Lazio.

I salentini infatti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno fortemente frenato la loro corsa e cambiato il volto di una classifica che adesso parla di piena zona retrocessione.

I biancocelesti sono invece chiamati a risollevarsi dopo il pesante 0-3 subito in casa Como, per riavvicinarsi a quelle posizioni che possono valere un pass europeo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lecce-Lazio.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Eusebio Di Francesco disegnerà il suo Lecce con un 4-2-3-1 nel quale si rivedrà in difesa Veiga che ha scontato un turno di squalifica. I dubbi più importanti riguardano il reparto avanzato, con Pierotti, Gandelman e Sottil che si contenderanno le tre maglie da titolari sulla trequarti con Morente, Maleh e Banda. Ad agire da unica punta sarà Stulic, ma occhio a Cheddira, che scalpita per l'esordio in giallorosso.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Consueto 4-3-3 per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo. Cataldi non ci sarà per squalifica, mentre Basic e Vecino non sono al meglio. Spazio dunque per Rovella in cabina di regia, con Belahyane e Taylor a completare il reparto. In attacco Noslin potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Zaccagni ed uno tra Cancellieri ed Isaksen.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    • Gaspar

    INDISPONIBILI

    • Berisha
    • Camarda
    • Pierret

  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI

    • Cataldi

    INDISPONIBILI

    • Basic
    • Gigot
    • Patric
    • Vecino
