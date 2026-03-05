Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Baschirotto Cremonese LecceGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Lecce-Cremonese, chi gioca tra Vardy e Djuric? Le ultime su Stulic e Cheddira

Fondamentale partita salvezza tra Lecce e Cremonese, appaiate al terzultimo posto e consapevoli di dover vincere a tutti i costi la sfida domenicale delle 12:30.

Pubblicità

Ventiquattro punti per entrambe le squadre e la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi il match che apre la domenica. Lecce e Cremonese si trovano al terzultimo posto in vista del 28esimo turno, che potrebbe dire tanto in termini salvezza, o comunque dare una mano importante a una delle due. Pareggio? No grazie.

Il Lecce deve ancora rinunciare a Camarda, mentre dall'altra parte Nicola non può contare sullo squalificato Terracciano. 

Diversi dubbi per entrambi i tecnici, che vengono da un diverso momento di forma: la Cremonese ha dilapidato tutto il vantaggio ottenuto nella prima parte di stagione, mentre il Lecce seppur altalenante ha ottenuto due successi negli ultimi cinque incontri di Serie A.

  • LECCE–CREMONESE, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL LECCE

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Camarda, Gaspar 

    Ballottaggi: Pierotti 55%-Ndaba 45%, Banda 55%-Sottil 45%, Cheddira 55%-Stulic 45%

    • Pubblicità

  • LECCE–CREMONESE, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

    Squalificati: Terracciano | Indisponibili: Collocolo, Baschirotto 

    Ballottaggi: Zerbin 55%-Barbieri 45%, Vandeputte 55%-Grassi 45%, Maleh 55%-Bondo 45%, Vardy 55%-Djuric 45%, Bonazzoli 55%-Sanabria 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE LECCE-CREMONESE IN TV

    Come tutte le partite domenicali di scena alle 12:30, Lecce-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming via Dazn, tramite app e sito ufficiale del servizio che anche nel 2025/2026 propone tutta la Serie A live.

    Chi ha attivato zona Dazn può comunque seguire la partita tra Lecce e Cremonese anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, Dazn 1.

  • CREMONESE-LECCE, LA PARTITA DELL'ANDATA

    La partita d'andata giocata in casa della Cremonese ha visto i grigi conquistare il successo per 2-0: Lecce battuto dalle reti di Bonazzoli e Sanabria.

    Negli ultimi anni le gare tra Lecce e Cremonese sono sempre state equibrate, con i giallorossi che avevano avuto la meglio nel precedente incontro. 

    L'ultimo pareggio risale alla Serie A 2022/2023, quando al Via del Mare il risultato finale fu di 1-1.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0