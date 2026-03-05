Probabili formazioni Lecce-Cremonese, chi gioca tra Vardy e Djuric? Le ultime su Stulic e Cheddira

Ventiquattro punti per entrambe le squadre e la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi il match che apre la domenica. Lecce e Cremonese si trovano al terzultimo posto in vista del 28esimo turno, che potrebbe dire tanto in termini salvezza, o comunque dare una mano importante a una delle due. Pareggio? No grazie.
Il Lecce deve ancora rinunciare a Camarda, mentre dall'altra parte Nicola non può contare sullo squalificato Terracciano.
Diversi dubbi per entrambi i tecnici, che vengono da un diverso momento di forma: la Cremonese ha dilapidato tutto il vantaggio ottenuto nella prima parte di stagione, mentre il Lecce seppur altalenante ha ottenuto due successi negli ultimi cinque incontri di Serie A.