Probabili formazioni Lecce-Cremonese, chi gioca tra Vardy e Djuric? Le ultime su Stulic e Cheddira

La partita d'andata giocata in casa della Cremonese ha visto i grigi conquistare il successo per 2-0: Lecce battuto dalle reti di Bonazzoli e Sanabria.

Negli ultimi anni le gare tra Lecce e Cremonese sono sempre state equibrate, con i giallorossi che avevano avuto la meglio nel precedente incontro.

L'ultimo pareggio risale alla Serie A 2022/2023, quando al Via del Mare il risultato finale fu di 1-1.