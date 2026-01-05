Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pedro LazioGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Isaksen, Guendouzi, Pedro, Kean e Gosens

Le scelte di formazione di Lazio-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

Pubblicità

La Serie A torna in campo con l'ultima giornata del girone d'andata: spazio al turno infrasettimanale nella tre giorni che va dal 6 all'8 gennaio.

Uno degli incontri più interessanti è quello dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Vanoli: 24 punti per i biancocelesti, esattamente il doppio dei viola che hanno appena portato a casa la seconda vittoria in campionato grazie al sigillo di Kean, utile per trafiggere la Cremonese allo scadere.

Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori per la sfida in programma alle ore 20:45 del 7 gennaio.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Non ci saranno Marusic e Noslin, squalificati dal Giudice Sportivo dopo le rispettive espulsioni rimediate contro il Napoli: ad agire da 'falso 9' sarà Pedro, sulla corsia difensiva di destra toccherà a Lazzari. Guendouzi disponibile nonostante le forti sirene di mercato sul suo conto. Nel tridente offensivo potrebbe tornare dal 1' Isaksen, favorito su Cancellieri.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Gosens verso una maglia da titolare sulla fascia sinistra: a lasciargli il posto sarebbe Parisi. Kean pronto a tornare dal 1' dopo il subentro di domenica: con lui anche Gudmundsson.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE LAZIO-FIORENTINA IN TV E STREAMING

    Per assistere a Lazio-Fiorentina bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    La suddetta app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà accedere al sito ufficiale di DAZN inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

    Match visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ARBITRO LAZIO-FIORENTINA: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Sozza
    • Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia
    • Quarto uomo: Crezzini
    • VAR: Pezzuto
    • AVAR: Prontera
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0