Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Isaksen, Guendouzi, Pedro, Kean e Gosens

La Serie A torna in campo con l'ultima giornata del girone d'andata: spazio al turno infrasettimanale nella tre giorni che va dal 6 all'8 gennaio.

Uno degli incontri più interessanti è quello dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Vanoli: 24 punti per i biancocelesti, esattamente il doppio dei viola che hanno appena portato a casa la seconda vittoria in campionato grazie al sigillo di Kean, utile per trafiggere la Cremonese allo scadere.

Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori per la sfida in programma alle ore 20:45 del 7 gennaio.