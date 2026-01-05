Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Nuno Tavares, Guendouzi, Pedro, Gosens e Kean

Operazione riscatto. Lazio e Fiorentina si affrontano all’Olimpico nella gara valida per la 19ª giornata di Serie A.

Un match delicato per le squadre di Sarri e Vanoli: i biancocelesti arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro il Napoli, mentre i viola hanno lasciato l’ultimo posto in classifica grazie al successo in extremis sulla Cremonese al Franchi e vogliono risollevarsi in graduatoria.

Sarri deve rinunciare agli squalificati Marusic e Noslin, entrambi espulsi contro il Napoli, e schiera Pedro falso nove dopo l’addio di Castellanos e in attesa di novità dal mercato e nuovi acquisti. Dall’altra parte Kean - decisivo contro la Cremonese - torna titolare, così come Gosens, pronto a riprendersi la fascia sinistra.