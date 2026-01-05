Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
pedro lazioGetty Images
Alessandro De Felice

Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Nuno Tavares, Guendouzi, Pedro, Gosens e Kean

La Lazio ospita la Fiorentina allo Stadio OIimpico nella 19ª giornata di Serie A: le scelte di formazione di Sarri e Vanoli.

Pubblicità

Operazione riscatto. Lazio e Fiorentina si affrontano all’Olimpico nella gara valida per la 19ª giornata di Serie A

Un match delicato per le squadre di Sarri e Vanoli: i biancocelesti arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro il Napoli, mentre i viola hanno lasciato l’ultimo posto in classifica grazie al successo in extremis sulla Cremonese al Franchi e vogliono risollevarsi in graduatoria.

Sarri deve rinunciare agli squalificati Marusic e Noslin, entrambi espulsi contro il Napoli, e schiera Pedro falso nove dopo l’addio di Castellanos e in attesa di novità dal mercato e nuovi acquisti. Dall’altra parte Kean - decisivo contro la Cremonese - torna titolare, così come Gosens, pronto a riprendersi la fascia sinistra.

  • LAZIO-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

    • Pubblicità

  • SQUALIFICATI E INFORTUNATI

    SQUALIFICATI LAZIO

    Noslin - 1 giornata

    Marusic - 1 giornata

    INFORTUNATI LAZIO

    Gigot - Operato alla caviglia - Rientro fine gennaio

    Patric - Lesione muscolare - Da valutare

    SQUALIFICATI FIORENTINA

    Nessuno

    INFORTUNATI FIORENTINA

    Fazzini - Problema alla caviglia - Da valutare

    Lamptey - Lacerazione del crociato anteriore - Rientro marzo

    Pablo Marì - Risentimento muscolare - Da valutare

    Sabiri - Problema fisico - Da valutare

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE LAZIO-FIORENTINA

    Lazio-Fiorentina sarà visibile su una smart tv scaricando l'app di DAZN, oppure utilizzando uno dei seguenti dispositivi: Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box, Google Chromecast o console PlayStation e Xbox.

    Gli abbonati a DAZN e Sky, invece, potranno vedere Lazio-Napoli in diretta tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) grazie all'attivazione del servizio Zona DAZN.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0