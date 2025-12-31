Probabili formazioni Juventus-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Zhegrova, Conceiçao, David, Openda, Stulic e Camarda

Di Francesco riaccoglierà sia Gaspar che Banda, di ritorno dalla Coppa d'Africa: Zambia e Angola sono infatti già state eliminate dal torneo. Entrambi sono in ballottaggio, rispettivamente con Siebert e Sottil. Davanti dovrebbe toccare ancora una volta a Stulic, verso una nuova panchina Camarda.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.