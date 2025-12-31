Probabili formazioni Juventus-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Zhegrova, Conceiçao, David, Openda, Stulic e Camarda

La Juventus vuole iniziare il nuovo anno come aveva concluso il 2025: ovvero con una vittoria, che rinsalderebbe le ambizioni di altissima classifica dopo qualche passo falso di troppo e il cambio di allenatore.
Il primo avversario dei bianconeri nel 2026 sarà il Lecce, a sua volta impelagato nella lotta per non retrocedere: l'obiettivo del presidente Sticchi Damiani è il miglioramento del record, con la quarta salvezza consecutiva che darebbe ulteriore lustro al suo operato.
Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lecce, in campo sabato 3 gennaio alle ore 18: le scelte dei due tecnici Spalletti e Di Francesco.