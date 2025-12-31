Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Zhegrova JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Juventus-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Zhegrova, Conceiçao, David, Openda, Stulic e Camarda

La Juventus apre il suo 2026 ospitando il Lecce: le ultime e le scelte di formazione di Spalletti e Di Francesco per la sfida di Serie A.

Pubblicità

La Juventus vuole iniziare il nuovo anno come aveva concluso il 2025: ovvero con una vittoria, che rinsalderebbe le ambizioni di altissima classifica dopo qualche passo falso di troppo e il cambio di allenatore.

Il primo avversario dei bianconeri nel 2026 sarà il Lecce, a sua volta impelagato nella lotta per non retrocedere: l'obiettivo del presidente Sticchi Damiani è il miglioramento del record, con la quarta salvezza consecutiva che darebbe ulteriore lustro al suo operato.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lecce, in campo sabato 3 gennaio alle ore 18: le scelte dei due tecnici Spalletti e Di Francesco.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Fari puntati sulle condizioni di Conceiçao, assente in quel di Pisa: in caso di nuovo forfait dovrebbe toccare a Zhegrova, artefice del successo in Toscana con un ottimo subentro dalla panchina. Ad agire da terminale offensivo di riferimento potrebbe essere David e non Openda: il ballottaggio resta comunque più che mai aperto.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Di Francesco riaccoglierà sia Gaspar che Banda, di ritorno dalla Coppa d'Africa: Zambia e Angola sono infatti già state eliminate dal torneo. Entrambi sono in ballottaggio, rispettivamente con Siebert e Sottil. Davanti dovrebbe toccare ancora una volta a Stulic, verso una nuova panchina Camarda.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-LECCE IN TV E STREAMING

    Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    App scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser basterà accedere al sito ufficiale con le credenziali fornite in fase di attivazione dell'abbonamento.

    Match visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ARBITRO JUVENTUS-LECCE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Collu
    • Assistenti: Berti e Bianchini
    • Quarto uomo: Marcenaro
    • VAR: Doveri
    • AVAR: Ghersini
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lecce crest
Lecce
LEC
0