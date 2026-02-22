Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Juventus FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Juventus-Galatasaray: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Yildiz, David, Osimhen e Noa Lang

La Juventus deve rimontare in Champions League dopo il 5-2 dell'andata: le scelte di Spalletti per la sfida contro il Galatasaray.

Pubblicità

Poco più di una settimana dopo la gara di andata a Istanbul, Juventus e Galatasaray si affrontano nuovamente per la partita di ritorno all'Allianz Stadium (mercoledì ore 21). Qualificazione che dopo i primi novanta minuti è nettamente in mano ai turchi, vittoriosi 5-2 davanti ai propri tifosi. 

Ai bianconeri servirà un'impresa per ribaltare tutto e qualificarsi agli ottavi di finale; soprattutto considerando il momento che stanno attraversando, reduci anche dalla sconfitta con il Como. Sconfitta anche per il Galatasaray in campionato, contro il Konyaspor, con però molto turnover in vista proprio della notte europea. 

La Juventus avrà bisogno vincere con quattro goal di scarto (o di tre superando poi il Galatasaray ai rigori). 

Ma con quali uomini Spalletti proverà la rimonta? Di seguito le scelte dei due tecnici per Juventus-Galatasaray. 

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    I dubbi sono già in porta anche se Di Gregorio potrebbe essere confermato. Mancheranno per squalifica sia Cambiaso che Cabal; emergenza quindi sulla sinistra dove Kostic si candida. Torna Kalulu a destra con Gatti dal 1' se Bremer non dovesse recuperare. Reparto offensivo composto da Conceicao, McKennie e Yildiz; il 9 sarà David, che ha saltato l'andata per un problema fisico. 

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE GALATASARAY

    Il Galatasaray confermerà probabilmente lo stesso undici del primo round.Sanchez, tenuto a riposo in campionato, sarà al centro della difesa, mentre Torreira (anche lui in panchina nel week end) occuperà il  posto di regista accanto a Sara. Regolarmente in campo Osimhen, out nell'ultima gara per un piccolo fastidio al ginocchio. Sugli esterni non si toccano Yilmaz e Lang. 

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    Infortunati

    • Bremer
    • Holm
    • Milik
    • Vlahovic

    Squalificati

    • Cabal
    • Cambiaso

  • INDISPONIBILI GALATASARAY

    Infortunati

    • Nessuno

    Squalificati

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0