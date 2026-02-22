Probabili formazioni Juventus-Galatasaray: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Yildiz, David, Osimhen e Noa Lang

I dubbi sono già in porta anche se Di Gregorio potrebbe essere confermato. Mancheranno per squalifica sia Cambiaso che Cabal; emergenza quindi sulla sinistra dove Kostic si candida. Torna Kalulu a destra con Gatti dal 1' se Bremer non dovesse recuperare. Reparto offensivo composto da Conceicao, McKennie e Yildiz; il 9 sarà David, che ha saltato l'andata per un problema fisico.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti