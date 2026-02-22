Probabili formazioni Juventus-Galatasaray: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Yildiz, David, Osimhen e Noa Lang

Poco più di una settimana dopo la gara di andata a Istanbul, Juventus e Galatasaray si affrontano nuovamente per la partita di ritorno all'Allianz Stadium (mercoledì ore 21). Qualificazione che dopo i primi novanta minuti è nettamente in mano ai turchi, vittoriosi 5-2 davanti ai propri tifosi.
Ai bianconeri servirà un'impresa per ribaltare tutto e qualificarsi agli ottavi di finale; soprattutto considerando il momento che stanno attraversando, reduci anche dalla sconfitta con il Como. Sconfitta anche per il Galatasaray in campionato, contro il Konyaspor, con però molto turnover in vista proprio della notte europea.
La Juventus avrà bisogno vincere con quattro goal di scarto (o di tre superando poi il Galatasaray ai rigori).
Ma con quali uomini Spalletti proverà la rimonta? Di seguito le scelte dei due tecnici per Juventus-Galatasaray.