Probabili formazioni Juventus-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Miretti, Conceiçao, David, Bonazzoli e Vardy

Nicola non cambia il tandem offensivo che tante soddisfazioni gli sta regalando: conferma sia per Bonazzoli che per Vardy. Zerbin e Grassi insidiano Vandeputte e Bondo.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.