David JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Juventus-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Miretti, Conceiçao, David, Bonazzoli e Vardy

La Juventus ospita la Cremonese nell'ultima gara valida per il 20° turno di Serie A: le scelte di formazione di Spalletti e Nicola.

Il turno infrasettimanale ha riconsegnato enormi certezze alla Juventus, alle prese con un'euforia da gestire in seguito al convincente blitz andato in scena sul campo del Sassuolo.

I bianconeri faranno calare il sipario sulla ventesima giornata di Serie A con la sfida casalinga contro la Cremonese, a sua volta scottata dalla rimonta subita dal Cagliari allo 'Zini'.

Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici Spalletti e Nicola in vista del calcio d'inizio, previsto alle ore 20:45 di lunedì 12 gennaio.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Conceiçao non ancora al top: Miretti dovrebbe essere confermato sulla trequarti accanto a Yildiz e alle spalle di David, reduce da una prova da goal e assist al 'Mapei Stadium'.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola non cambia il tandem offensivo che tante soddisfazioni gli sta regalando: conferma sia per Bonazzoli che per Vardy. Zerbin e Grassi insidiano Vandeputte e Bondo.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-CREMONESE IN TV E STREAMING

    Juventus-Cremonese sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su device portatili oppure su console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

    Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go; in alternativa c'è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • ARBITRO JUVENTUS-CREMONESE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Feliciani
    • Assistenti: L. Rossi e Barone
    • Quarto ufficiale: Calzavara
    • VAR: Gariglio
    • AVAR: Chiffi
