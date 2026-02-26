Goal.com
Francesco Schirru

Probabili formazioni Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi

Inter e Genoa in campo a San Siro a pochi giorni dopo l'eliminazione nerazzurra dalla Champions League, Chivu deve rinunciare allo squalificato Bastoni.

A pochi giorni dall'addio alla Champions League 2025/2026, l'Inter torna in campo per la 27esima giornata di Serie A. A +10 sul Milan secondo, il team di Chivu ospita a San Siro il Genoa, nella speranza di allungare ulteriormente sui rossoneri in vista del Derby del prossimo turno.

Di fronte c'è il Genoa di De Rossi, a +3 sulla zona salvezza e consapevole di dover fare punti contro chiunque in questo ultimo periodo di campionato. Le due squadre si ritrovano appena due mesi dopo la partita d'andata del Ferraris, in cui i rossoblù sono caduti 2-1 contro gli ospiti meneghini.

Chivu deve rinunciare a Bastoni, squalificato per somma di gialli dopo l'ammonizione di Lecce, mentre De Rossi conferma la sua formazione tipo per la sfida di sabato.

  • LE ULTIME DI DE ROSSI

    "Messias sta bene, stanno tutti bene, non ci sono infortuni gravi" le parole di De Rossi in vista dell'Inter. "La lesione di Norton-Cuffy non è grave ma potrebbe non farcela per l'Inter. Otoa sta lavorando sulla caviglia, vedremo come sosterrà il dolore"

  • INTER-GENOA, LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu

    Squalificati: Bastoni | Indisponibili: Lautaro Martinez

    Ballottaggi: Sucic 55%-Mkhitaryan 45%, Zielinski 55%-Calhanoglu 45%, Thuram 65%-Bonny 35%

  • INTER-GENOA, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

    Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Otoa, Norton-Cuffy, Siegrist 

    Ballottaggi: Ellertsson 55%-Martin 45%, Vitinha 55%-Ekuban 45%

  • DOVE VEDERE INTER-GENOA IN TV

    Inter-Genoa è una delle tre partite in co-esclusiva nella giornata di sabato 28 febbraio, ultimo giorno del mese.

    Oltre a DAZN, che trasmette l'intera Serie A via app e sito ufficiale, la partita tra Inter e Genoa è visibile anche su Sky, Sky Go e NOW in diretta tv e streaming: i canali per seguire la sfida di sabato sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.

    Inter-Genoa è live il 28 febbraio dopo Como-Lecce e Verona-Napoli, entrambe disponibili in esclusiva su DAZN.

  • GENOA-INTER 1-2, VOTI E TABELLINO DELL'ANDATA

    Marcatori: 6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

    GENOA (3-5-2): Leali 5,5; Marcandalli 5, Otoa 5,5 (89' Cornet sv), Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5, Frendrup 5,5 (78' Gronbaek sv), Ellertsson 5,5 (89' Carboni sv), Martin 6; Vitinha 7 (78' Ekhator sv), Colombo 5,5 (59' Ekuban 6,5). All. De Rossi.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6, Barella 6, Zielinski 6,5 (90' De Vrij sv), Sucic 6,5 (74' Mkhitaryan sv), Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (84' Diouf sv), Pio Esposito 6 (74' Thuram 6). All. Chivu.

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Akanji (I), Barella (I), Bisseck (I), Ekhator (G)

    Espulsi: nessuno

