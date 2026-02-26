Probabili formazioni Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi

Inter-Genoa è una delle tre partite in co-esclusiva nella giornata di sabato 28 febbraio, ultimo giorno del mese.

Oltre a DAZN, che trasmette l'intera Serie A via app e sito ufficiale, la partita tra Inter e Genoa è visibile anche su Sky, Sky Go e NOW in diretta tv e streaming: i canali per seguire la sfida di sabato sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.

Inter-Genoa è live il 28 febbraio dopo Como-Lecce e Verona-Napoli, entrambe disponibili in esclusiva su DAZN.