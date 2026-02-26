Probabili formazioni Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi

A pochi giorni dall'addio alla Champions League 2025/2026, l'Inter torna in campo per la 27esima giornata di Serie A. A +10 sul Milan secondo, il team di Chivu ospita a San Siro il Genoa, nella speranza di allungare ulteriormente sui rossoneri in vista del Derby del prossimo turno.
Di fronte c'è il Genoa di De Rossi, a +3 sulla zona salvezza e consapevole di dover fare punti contro chiunque in questo ultimo periodo di campionato. Le due squadre si ritrovano appena due mesi dopo la partita d'andata del Ferraris, in cui i rossoblù sono caduti 2-1 contro gli ospiti meneghini.
Chivu deve rinunciare a Bastoni, squalificato per somma di gialli dopo l'ammonizione di Lecce, mentre De Rossi conferma la sua formazione tipo per la sfida di sabato.