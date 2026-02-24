Probabili formazioni Fiorentina-Jagiellonia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Fazzini e Harrison

Fiorentina con un larghissimo turnover: riposeranno Kean e Solomon, in avanti chance per Harrison e Fazzini ai lati di Roberto Piccoli. Fabbian scalpita e partirà dal primo minuto, con Mandragora al suo fianco.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli