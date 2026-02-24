Probabili formazioni Fiorentina-Jagiellonia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Fazzini e Harrison

Archiviato il prezioso successo in campionato contro il Pisa, la Fiorentina torna a focalizzarsi sull'obiettivo della Conference League con l'obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale del terzo torneo continentale per ordine d'importanza.
La viola, infatti, scende in campo per il secondo atto dei playoff: allo Stadio 'Franchi' arriva lo Jagiellonia, travolto a domicilio una settimana fa con un netto 0-3 griffato dai goal di Mandragora, Ranieri e Piccoli.
Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Vanoli e