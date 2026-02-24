Goal.com
ACF Fiorentina v FC Polissya Zhytomyr - UEFA Conference LeagueGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Probabili formazioni Fiorentina-Jagiellonia: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Fazzini e Harrison

La viola riceve lo Jagiellonia dopo la netta affermazione dell'andata: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Vanoli e

Archiviato il prezioso successo in campionato contro il Pisa, la Fiorentina torna a focalizzarsi sull'obiettivo della Conference League con l'obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale del terzo torneo continentale per ordine d'importanza.

La viola, infatti, scende in campo per il secondo atto dei playoff: allo Stadio 'Franchi' arriva lo Jagiellonia, travolto a domicilio una settimana fa con un netto 0-3 griffato dai goal di Mandragora, Ranieri e Piccoli.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Vanoli e 

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Fiorentina con un larghissimo turnover: riposeranno Kean e Solomon, in avanti chance per Harrison e Fazzini ai lati di Roberto Piccoli. Fabbian scalpita e partirà dal primo minuto, con Mandragora al suo fianco.

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

  • PROBABILE FORMAZIONE JAGIELLONIA

    Dopo il turno di squalifica scontato all’andata, Pululu ritornerà nell’undici iniziale dello Jagiellonia: toccherà a lui guidare il reparto offensivo dei polacchi. 

    JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. All. Siemieniec.

