Vardy Bologna CremoneseGetty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cremonese-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Vardy, Orban e Mosquera

La Cremonese ospita il Verona nel ventunesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Si giocherà al Giovanni Zini, dove la Cremonese ospiterà il Verona, una delle partite più interessanti del ventunesimo turno di Serie A.

Ad andare in scena sarà un vero e proprio scontro salvezza che vedrà opposte due squadre che hanno vissuto prime parti di stagione molto diverse, ma che hanno la stessa necessità di fare punti.

I grigiorossi si presenteranno all’appuntamento potenti contare su una situazione di classifica certamente più serena (sono 22 i punti totalizzati) ma sono in astinenza da vittoria da inizio dicembre e da allora hanno frenato la loro corsa inanellando due pareggi e quattro sconfitte.

Non vince dal mese scorso anche l’Hellas (a quota 13), che si approccerà alla sfida da ultimo in classifica e che nelle ultime cinque uscite ha messo in cascina un solo punto.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Verona.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Rosa praticamente al completo per Nicola, che dovrà però rinunciare a Pezzella per squalifica. Barbieri e Floriani si contenderanno un posto a destra, mentre per la mediana Payero e Vandeputte sono in vantaggio su Grazzi e Johnsen per due maglie da titolare. In avanti uno tra Bonazzoli e Sanabria agirà a supporto di Vardy.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Payero, Bondo, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Zanetti ritrova Belghali a destra, ma non potrà contare sugli indisponibili Akpa-Akpro e Suslov. Uno tra Valentini e Nunez completerà il terzetto di difesa con Nelsson e Bella-Kotchap, mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Frese e Bradaric. In attacco Giovane certo di una maglia da titolare, Orban e Mosquera si contenderanno l’altra.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    • Pezzella

    INDISPONIBILI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Akpa-Akpro
    • Suslov
