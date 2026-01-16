Probabili formazioni Cremonese-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Vardy, Orban e Mosquera

Si giocherà al Giovanni Zini, dove la Cremonese ospiterà il Verona, una delle partite più interessanti del ventunesimo turno di Serie A.

Ad andare in scena sarà un vero e proprio scontro salvezza che vedrà opposte due squadre che hanno vissuto prime parti di stagione molto diverse, ma che hanno la stessa necessità di fare punti.

I grigiorossi si presenteranno all’appuntamento potenti contare su una situazione di classifica certamente più serena (sono 22 i punti totalizzati) ma sono in astinenza da vittoria da inizio dicembre e da allora hanno frenato la loro corsa inanellando due pareggi e quattro sconfitte.

Non vince dal mese scorso anche l’Hellas (a quota 13), che si approccerà alla sfida da ultimo in classifica e che nelle ultime cinque uscite ha messo in cascina un solo punto.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Verona.