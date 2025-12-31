Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Como-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Vojvoda, Douvikas, Davis e Zaniolo

Il Como ospita l'Udinese nella prima uscita del 2026: le scelte di formazione di Fabregas e Runjaic per il match di Serie A.

La Serie A torna in campo con la diciottesima giornata, la prima del 2026: uno dei match in programma sabato 3 gennaio è quello tra Como e Udinese.

I ragazzi di Fabregas vogliono continuare a sognare un posto in Europa, a maggior ragione dopo il tris rifilato al Lecce in seguito a due sconfitte di fila; i bianconeri, invece, sono a caccia dei tre punti che mancano dall'1-0 inferto al Napoli lo scorso 14 dicembre davanti al proprio pubblico.

Ecco le scelte di formazione di Fabregas e Runjaic in vista del calcio d'inizio.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Tra i lariani spicca l'assenza di Diego Carlos, out causa squalifica: a far coppia con Ramon al centro della difesa sarà Kempf. Conferma per Da Cunha accanto a Perrone, non si tocca Nico Paz: trequarti completata da Vojvoda e Rodriguez. Morata ancora infortunato: altra chance dal 1' per Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Bertola non al meglio: sulla sinistra potrebbe giocare Kamara. Nessun dubbio nel reparto avanzato: spazio per l'ormai collaudata coppia formata da Davis e Zaniolo. Tra i pali si rivede Okoye dopo il turno di squalifica.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

  • DOVE VEDERE COMO-UDINESE IN TV E STREAMING

    La gara del 'Sinigaglia' sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

    L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser, invece, sarà necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

    Como-Udinese sarà visibile anche sul canale DAZN 1, al numero 214 di Sky.

  • ARBITRO COMO-UDINESE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Arena
    • Assistenti: Imperiale e Mondin
    • Quarto uomo: Sozza
    • VAR: Di Bello
    • AVAR: Volpi
