Probabili formazioni Como-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Vojvoda, Douvikas, Davis e Zaniolo

La Serie A torna in campo con la diciottesima giornata, la prima del 2026: uno dei match in programma sabato 3 gennaio è quello tra Como e Udinese.
I ragazzi di Fabregas vogliono continuare a sognare un posto in Europa, a maggior ragione dopo il tris rifilato al Lecce in seguito a due sconfitte di fila; i bianconeri, invece, sono a caccia dei tre punti che mancano dall'1-0 inferto al Napoli lo scorso 14 dicembre davanti al proprio pubblico.
Ecco le scelte di formazione di Fabregas e Runjaic in vista del calcio d'inizio.