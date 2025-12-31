Probabili formazioni Como-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Vojvoda, Douvikas, Davis e Zaniolo

La gara del 'Sinigaglia' sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser, invece, sarà necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

Como-Udinese sarà visibile anche sul canale DAZN 1, al numero 214 di Sky.