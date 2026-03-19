Probabili formazioni Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Tramoni e Stojilkovic

Cesc Fabregas si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale Douvikas agirà da terminale offensivo. In difesa ballottati tra Smolcic e Van per Brempt e Kempf e Diego Carlos per completare una linea che vedrà dal 1' Ramon e Valle. Perrone in vantaggio su Sergi Roberto in mendiana, mentre a supporto dell'unica punta agiranno Baturina, Nico Paz ed uno tra Voivoda e Rodriguez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.