Probabili formazioni Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Tramoni e Stojilkovic

Si aprirà al Giuseppe Sinigaglia, dove il Como ospiterà il Pisa, il programma domenicale della trentesima giornata di Serie A.
Una gara che vedrà opposte due squadre con obiettivi diversi e comunque alla ricerca di punti pesanti.
Il lariani si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da quarti in classifica e cercheranno dunque qual risultato, dopo ben quattro vittorie consecutive, che possa consentire loro di consolidare la loro posizione in quelle zone che mettono in palio una qualificazione per la prossima Champions League.
Diverso il discorso per i toscani che, tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e dopo aver posto fine ad un'astinenza che si protraeva da novembre, proveranno a tenere vive le speranze di salvezza.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Pisa.