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Baturina ComoGetty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Tramoni e Stojilkovic

Il Como ospita il Pisa nel trentesimo turno di Serie A: le novità sulle formazioni del match.

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Si aprirà al Giuseppe Sinigaglia, dove il Como ospiterà il Pisa, il programma domenicale della trentesima giornata di Serie A.


Una gara che vedrà opposte due squadre con obiettivi diversi e comunque alla ricerca di punti pesanti.


Il lariani si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da quarti in classifica e cercheranno dunque qual risultato, dopo ben quattro vittorie consecutive, che possa consentire loro di consolidare la loro posizione in quelle zone che mettono in palio una qualificazione per la prossima Champions League.


Diverso il discorso per i toscani che, tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e dopo aver posto fine ad un'astinenza che si protraeva da novembre, proveranno a tenere vive le speranze di salvezza.


In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Pisa.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Cesc Fabregas si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale Douvikas agirà da terminale offensivo. In difesa ballottati tra Smolcic e Van per Brempt e Kempf e Diego Carlos per completare una linea che vedrà dal 1' Ramon e Valle. Perrone in vantaggio su Sergi Roberto in mendiana, mentre a supporto dell'unica punta agiranno Baturina, Nico Paz ed uno tra Voivoda e Rodriguez.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

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  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hiljemark disegnerà il suo Pisa con un 3-4-3 nel quale non ci saranno gli squalificati Aebischer e Durosinmi. Albiol potrebbe essere preferito a Coppola in difesa, mentre Leris e Touré si contenderanno una maglia a destra. In attacco Stojilkovic agirà da punta centrale supportato da Moreo ed uno tra Tramoni e Akinsanmiro.

    PISA (3-4-3): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All. Hiljemark.

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  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    Addai

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    Aebischer

    Durosinmi

    INDISPONIBILI

    Denoon

    Marin

    Scuffet

    Vural


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