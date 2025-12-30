Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy

Una ha superato il Torino fuori casa, l'altra ha avuto agevolmente la meglio sul Verona tra le mura amiche. E ora il calendario della Serie A mette di fronte Cagliari e Milan nella prima partita di campionato del 2026.
La squadra di Fabio Pisacane e quella di Massimiliano Allegri si sfidano nell'anticipo di venerdì 2 gennaio alla Unipol Domus: gara che darà il via non soltanto al nuovo anno, ma anche alla diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata.
Come scenderanno in campo Cagliari e Milan? Le scelte di formazione di Pisacane e Allegri.