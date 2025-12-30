Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy

Gabbia e Leao sono sempre in dubbio e la loro convocazione per la trasferta di Cagliari non è ancora certa: pronti nuovamente De Winter in difesa e Nkunku, autore di una doppietta col Verona, in attacco. Fofana è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo, ma Loftus-Cheek vuole tenerselo stretto. Il nuovo acquisto Fullkrug va verso la prima convocazione dopo che sarà stato ufficializzato il suo arrivo dal West Ham.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri