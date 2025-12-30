Pubblicità
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy

Cagliari-Milan si sfidano nell'anticipo del venerdì sera e danno il via alla diciottesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri.

Una ha superato il Torino fuori casa, l'altra ha avuto agevolmente la meglio sul Verona tra le mura amiche. E ora il calendario della Serie A mette di fronte Cagliari e Milan nella prima partita di campionato del 2026.

La squadra di Fabio Pisacane e quella di Massimiliano Allegri si sfidano nell'anticipo di venerdì 2 gennaio alla Unipol Domus: gara che darà il via non soltanto al nuovo anno, ma anche alla diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata.

Come scenderanno in campo Cagliari e Milan? Le scelte di formazione di Pisacane e Allegri.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane potrebbe confermare la difesa a tre vista a Torino, dunque con Esposito in panchina: davanti Gaetano e la sorpresa Kilicsoy, a segno nelle ultime due partite. Verso il rientro sia Mina che Rodriguez, entrambi assenti per influenza contro il Toro. Out invece Folorunsho, costretto a operarsi dopo l'infortunio col Pisa e a rimanere ai box per diverse settimane.

    CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Gabbia e Leao sono sempre in dubbio e la loro convocazione per la trasferta di Cagliari non è ancora certa: pronti nuovamente De Winter in difesa e Nkunku, autore di una doppietta col Verona, in attacco. Fofana è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo, ma Loftus-Cheek vuole tenerselo stretto. Il nuovo acquisto Fullkrug va verso la prima convocazione dopo che sarà stato ufficializzato il suo arrivo dal West Ham.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Felici
    • Folorunsho
    • Zé Pedro

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    • Gimenez

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
0