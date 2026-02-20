Probabili formazioni Cagliari-Lazio, gioca Sulemana o Mazzitelli? Le ultime su Pedro, Zaccagni e Gila

Dopo il 2-0 in favore della Lazio maturato lo scorso novembre all'Olimpico, il Cagliari affronta i biancocelesti tra le mura amiche dell'Unipol Domus nell'ultima gara prevista sabato 21 febbraio.
Cinque i punti che separano le due squadre, con la Lazio lontana dalla zona europea e consapevole di dover cominciare a vincere in serie per poter realmente puntare alla Conference o all'Europa League.
I padroni di casa hanno un buon vantaggio sul 18esimo posto, ma la Fiorentina sta recuperando terreno: anche per i rossoblù è importante vincere, soprattutto dopo gli ultimi due stop consecutivi.