Francesco Schirru

Probabili formazioni Cagliari-Lazio, gioca Sulemana o Mazzitelli? Le ultime su Pedro, Zaccagni e Gila

Il sabato di Serie A si chiude a Cagliari, dove i padroni di casa, reduci dalla sconfitta interna contro il Lecce, affrontano una Lazio a caccia di punti europei.

Dopo il 2-0 in favore della Lazio maturato lo scorso novembre all'Olimpico, il Cagliari affronta i biancocelesti tra le mura amiche dell'Unipol Domus nell'ultima gara prevista sabato 21 febbraio.

Cinque i punti che separano le due squadre, con la Lazio lontana dalla zona europea e consapevole di dover cominciare a vincere in serie per poter realmente puntare alla Conference o all'Europa League. 

I padroni di casa hanno un buon vantaggio sul 18esimo posto, ma la Fiorentina sta recuperando terreno: anche per i rossoblù è importante vincere, soprattutto dopo gli ultimi due stop consecutivi.

  • CAGLIARI-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Folorunsho, Gaetano

    Ballottaggi: Sulemana 55%-Mazzitelli 45%

  • CAGLIARI-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gigot, Gila, Lazzari, Pedro

    Ballottaggi: Isaksen 60%-Cancellieri 40%

  • DOVE VEDERE CAGLIARI-LAZIO IN TV

    Essendo la partita del sabato alle ore 20:45, Cagliari-Lazio si può vedere sia su Dazn, che trasmette l'intera Serie A, ma anche su Sky, Sky Go e NOW.

    Il match dell'Unipol è disponibile in tv sui canali numero 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

    Prima della partita ci saranno i consueti approfondimenti e le varie interviste ai protagonisti. Stessa cosa al termine del match.

  • LAZIO-CAGLIARI 2-0, IL TABELLINO DELL'ANDATA

    Marcatori: 65' Isaksen, 91' Zaccagni

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6.5), Marusic 6.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (61' Vecino 6); Isaksen 7 (84' Pedro sv), Dia 5 (84' Noslin sv), Zaccagni 7. All. Sarri 

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 5.5 (79' Idrissi sv), Adopo 5.5, Prati 5, Folorunsho 5.5 (79' Pavoletti sv), Gaetano 5.5 (57' Felici 5.5); S.Esposito 5 (68' Luvumbo 5.5), Borrelli 5.5 (69' Kilicsoy 5.5). All. Pisacane

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: 46' Gaetano, 59' Felici

    Espulsi: -

