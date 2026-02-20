Probabili formazioni Cagliari-Lazio, gioca Sulemana o Mazzitelli? Le ultime su Pedro, Zaccagni e Gila

Essendo la partita del sabato alle ore 20:45, Cagliari-Lazio si può vedere sia su Dazn, che trasmette l'intera Serie A, ma anche su Sky, Sky Go e NOW.

Il match dell'Unipol è disponibile in tv sui canali numero 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Prima della partita ci saranno i consueti approfondimenti e le varie interviste ai protagonisti. Stessa cosa al termine del match.