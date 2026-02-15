Goal.com
Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e Mkhitaryan

Battuta la Juventus nel Derby d'Italia, l'Inter gioca in casa del Bodo/Glimt l'andata degli spareggi di Champions League: le scelte di formazione di Chivu.

Il trionfo in extremis nel Derby d'Italia appartiene già al passato, ancorché recente: il presente più immediato per l'Inter si chiama Bodo/Glimt, l'avversario che l'Inter dovrà affrontare negli spareggi di Champions League.

La formazione norvegese ha chiuso al ventitreesimo posto la Fase Campionato della competizione, perdendo tra l'altro (2-3) contro la Juventus e qualificandosi per il rotto della cuffia. E ora se la vedrà proprio con l'Inter, arrivata in decima posizione.

Chi gioca Bodo/Glimt-Inter? Le scelte di formazione di Cristian Chivu ma anche di Kjetil Knutsen, l'allenatore della formazione norvegese.

  • PROBABILE FORMAZIONE BODO/GLIMT

    Titolare il pericolo principale del Bodo/Glimt, ovvero l'ex milanista Hauge. Attenzione anche a Hogh, grande protagonista della qualificazione grazie a una doppietta al Manchester City e a una rete all'Atletico Madrid. 

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Sia Barella che Calhanoglu sono pienamente ristabiliti dai rispettivi infortuni, entrambi hanno giocato contro la Juventus (il primo dall'inizio, il secondo dalla panchina) ed entrambi salteranno il Lecce per squalifica: probabile dunque una loro titolarità contemporanea in mezzo al campo. Mkhitaryan può prendere il posto di Sucic, mentre Dumfries punta a una convocazione comunque non scontata. Possibili cambi in attacco: Pio Esposito scalpita e uno tra Lautaro Martinez e Thuram può fargli posto.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Nessuno

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • DOVE VEDERE BODO/GLIMT-INTER IN TV E STREAMING

    L'andata degli spareggi di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter si gioca a Bodo, in Norvegia, mercoledì 18 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21. E sarà un'esclusiva targata Amazon Prime Video.

    Il match sarà dunque visibile sulla piattaforma in diretta streaming, ma in vari modi: o scaricando l'app su un moderno televisore abilitato e compatibile con il servizio, oppure utilizzando un pc, un cellulare o un tablet per assistere alla gara da app, ma anche dal sito di Prime.

    La telecronaca è affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

