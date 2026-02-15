Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e Mkhitaryan

Sia Barella che Calhanoglu sono pienamente ristabiliti dai rispettivi infortuni, entrambi hanno giocato contro la Juventus (il primo dall'inizio, il secondo dalla panchina) ed entrambi salteranno il Lecce per squalifica: probabile dunque una loro titolarità contemporanea in mezzo al campo. Mkhitaryan può prendere il posto di Sucic, mentre Dumfries punta a una convocazione comunque non scontata. Possibili cambi in attacco: Pio Esposito scalpita e uno tra Lautaro Martinez e Thuram può fargli posto.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu