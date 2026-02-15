Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e Mkhitaryan

Il trionfo in extremis nel Derby d'Italia appartiene già al passato, ancorché recente: il presente più immediato per l'Inter si chiama Bodo/Glimt, l'avversario che l'Inter dovrà affrontare negli spareggi di Champions League.
La formazione norvegese ha chiuso al ventitreesimo posto la Fase Campionato della competizione, perdendo tra l'altro (2-3) contro la Juventus e qualificandosi per il rotto della cuffia. E ora se la vedrà proprio con l'Inter, arrivata in decima posizione.
Chi gioca Bodo/Glimt-Inter? Le scelte di formazione di Cristian Chivu ma anche di Kjetil Knutsen, l'allenatore della formazione norvegese.