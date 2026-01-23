Pubblicità
Probabili formazioni Atalanta-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Raspadori, Lookman e Pellegrino

L’Atalanta ospita il Parma nel ventiduesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Messa alle spalle la sconfitta interna patita in Champions League contro l’Athletic Bilbao, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato.

La compagine orobica, che nel torneo è reduce dal pareggio sul campo del Pisa, nel ventiduesimo turno ospiterà il Parma.

Una sfida importante anche per i ducali che, dopo i due pari consecutivi contro Napoli e Genoa, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di allungare ulteriormente sulle squadre attualmente in lotta per non retrocedere.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Atalanta-Parma.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Hien sarà il perno di un terzetto difensivo completato da Scalvini (in vantaggio nel ballottaggio su Kossounou) e Ahanor (in vantaggio su Kolasinac). Musah contente una maglia da titolare a Zappacosta a destra, mentre in attacco Scamacca è favorito su Krstovic. Ballottaggio anche sulla trequarti tra Raspadori e Lookman.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta dovrebbe disegnare il suo Parma con un 4-3-3 nel quale uno tra Estevez e Sorensen andrà a completare il reparto di mediana con Bernabé e Keità. In attacco ci sarà Pellegrino al centro di un tridente completato da Oristanio (in vantaggio su Benedyczak) ed Ondrejka. 

    PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta.

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Bakker
    • Bellanova

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Almqvist
    • Frigan
    • Ndiaye
    • Suzuki
