Probabili formazioni Atalanta-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Raspadori, Lookman e Pellegrino

Palladino si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Hien sarà il perno di un terzetto difensivo completato da Scalvini (in vantaggio nel ballottaggio su Kossounou) e Ahanor (in vantaggio su Kolasinac). Musah contente una maglia da titolare a Zappacosta a destra, mentre in attacco Scamacca è favorito su Krstovic. Ballottaggio anche sulla trequarti tra Raspadori e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.