Probabili formazioni Atalanta-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Raspadori, Lookman e Pellegrino

Messa alle spalle la sconfitta interna patita in Champions League contro l’Athletic Bilbao, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato.
La compagine orobica, che nel torneo è reduce dal pareggio sul campo del Pisa, nel ventiduesimo turno ospiterà il Parma.
Una sfida importante anche per i ducali che, dopo i due pari consecutivi contro Napoli e Genoa, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di allungare ulteriormente sulle squadre attualmente in lotta per non retrocedere.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Atalanta-Parma.