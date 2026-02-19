Goal.com
Scamacca 2-1Getty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Atalanta-Napoli, chi gioca al posto di Rrahmani? Le ultime su McTominay, Scamacca e Krstovic

Match fondamentale per un posto in Champions League, Atalanta e Napoli si sfidano con tre punti preziosissimi nell'ambito della corsa europea.

Le giornate a disposizione sono sempe meno, i punti in palio pesantissimi. Atalanta-Napoli è uno scontro fondamentale per un posto in Champions, che allo stato attuale delle cose dovrebbe nuovamente portare quattro squadre italiane nel prossimo massimo torneo europeo (le cinque, causa Ranking UEFA complicato, risultano alquanto difficili).

L'Atalanta viene dalla sconfitta europea contro il Borussia Dortmund, rimediata nell'andata dei playoff, mentre il Napoli ha già salutato da tempo l'attuale Champions, con addio anche alla Coppa Italia in cui invece è ancora presente la Dea.

Non sarà del match l'infortunato Rrahmani, ennesimo problema per Conte. Out per infortunio, relativamente all'Atalanta, sia De Ketelaere che Raspadori.

  • ATALANTA-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori

    Ballottaggi: Scalvini 55%-Kossounou 45%, Kolasinac 55%-Ahanor 45%, Zappacosta 55%-Bellanova 45%, Samardzic 55%-Sulemana 45, Scamacca 55%-Krstovic 45%

  • ATALANTA-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres, Rrahmani

    Ballottaggi: Milinkovic-Savic 60%-Meret 40%, Spinazzola 55%-Olivera 45%

  • DOVE VEDERE ATALANTA-NAPOLI IN TV

    La partita tra Atalanta e Napoli si può vedere in diretta tv tramite l'app di DAZN, ma anche in alternativa streaming sullo stesso sito del servizio che propone l'intera Serie A live.

    Per seguire Atalanta-Napoli su Sky, tramite il canale numero 214 del satellite, occorre avere un abbonamento a zona Dazn.

    La partita non è tra quelle proposte gratuitamente solamente registrandosi al servizio Dazn, come accade per alcune gare di Serie A.

  • L'ANDATA, NAPOLI-ATALANTA 3-1

    Marcatori: 17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (63' Juan Jesus 5,5), Buongiorno 6,5; Di Lorenzo 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Gutierrez 6 (68' Mazzocchi 6); Neres 7,5 (68' Politano 6), Lang 7 (68' Elmas 6); Hojlund 6,5 (74' Lucca 5,5). All. Conte.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Djimsiti 5,5, Hien 6, Ahanor 4,5 (46' Kossounou 6); Bellanova 6, De Roon 5,5, Ederson 5,5, Zappacosta 5,5 (62' Zalewski 6); Pasalic 5 (46' Scamacca 7); De Ketelaere 6 (77' Samardzic sv), Lookman 6 (82' Maldini sv). All. Palladino.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Juan Jesus (N)

    Espulsi: nessuno

