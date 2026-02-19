Probabili formazioni Atalanta-Napoli, chi gioca al posto di Rrahmani? Le ultime su McTominay, Scamacca e Krstovic

Le giornate a disposizione sono sempe meno, i punti in palio pesantissimi. Atalanta-Napoli è uno scontro fondamentale per un posto in Champions, che allo stato attuale delle cose dovrebbe nuovamente portare quattro squadre italiane nel prossimo massimo torneo europeo (le cinque, causa Ranking UEFA complicato, risultano alquanto difficili).
L'Atalanta viene dalla sconfitta europea contro il Borussia Dortmund, rimediata nell'andata dei playoff, mentre il Napoli ha già salutato da tempo l'attuale Champions, con addio anche alla Coppa Italia in cui invece è ancora presente la Dea.
Non sarà del match l'infortunato Rrahmani, ennesimo problema per Conte. Out per infortunio, relativamente all'Atalanta, sia De Ketelaere che Raspadori.