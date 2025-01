Primo acquisto di gennaio del Milan Futuro: chi è Andrea Magrassi, l'attaccante preso dal Cittadella

Serie C

AC Carpi vs Milan Futuro

Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 1993 dal Cittadella: primo colpo di gennaio, sarà subito a disposizione di Bonera.

La prima parte di campionato si è rivelata piuttosto complicata per il Milan Futuro, che in diverse occasioni ha mostrato una mancanza di esperienza rispetto alle rivali del Girone B di Serie C.

Jovan Kirovski, insieme a Zlatan Ibrahimovic, ha confermato la propria fiducia in Daniele Bonera, chiamato a risollevare una squadra oggi ferma al penultimo gradino a quota 16 punti, in compagnia del Sestri Levante.

In attesa del prossimo impegno di campionato, fissato per domenica 5 gennaio in trasferta contro il Carpi alle 17:30, il club rossonero ha annunciato il primo acquisto del mercato invernale.

Un rinforzo per la squadra di Bonera, che potrà contare sul nuovo acquisto già in occasione della trasferta in terra emiliana alla vigilia dell’Epifania.