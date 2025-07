Primi veri segnali dal Milan di Allegri: nel test contro l'Arsenal difesa attenta e libertà offensiva

Primo appuntamento di livello per il Milan di Allegri: attenzione massima in difesa e libertà d'espressione davanti, guidati da un Leao ispirato.

Il risultato non è stato favorevole, così come il secondo tempo, che ha messo in luce quanto lavoro ci sia ancora da fare per Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la sfida contro l’Arsenal non è certo da archiviare come negativa: diversi sono gli aspetti positivi da sottolineare in questo nuovo Milan.

Sin dai primi minuti è emersa una squadra attenta in fase difensiva, compatta e organizzata nel cercare di limitare le occasioni avversarie. In fase offensiva, invece, i rossoneri hanno provato a colpire puntando sulla fantasia, soprattutto attraverso le iniziative di un ispirato Rafael Leao.