Prima la Champions League e poi il Milan che verrà: spunta anche la suggestione Galliani

Ancora novanta minuti di gioco, quelli a San Siro contro il Cagliari, per porre fine ad una stagione che a tratti ha dato l'impressione di potersi anche concludere con un risultato nemmeno immaginato all'inizio, che poi si è chiusa in maniera certamente più affannosa.
Il Milan è ad un passo da quello che è sempre stato l'obiettivo dichiarato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, ma ora che il traguardo è vicino non deve abbassare la guardia e commettere errori che potrebbero rivelarsi fatali.
Come spiegato da la 'Gazzetta dello Sport', solo dopo la fine del campionato prenderà forma il Milan del futuro, intanto però alcune manovre sono già iniziate, sebbene non accompagnate da decisioni definitive.