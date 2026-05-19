Prima la Champions League e poi il Milan che verrà: spunta anche la suggestione Galliani

Negli ultimi giorni ha preso sempre più vigore una suggestione: il clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan.

Già in passato era stato in contato con Gerry Cardinale, ma la cosa non aveva portato ad alcuna fumata bianca. Oggi le cose potrebbero cambiare, perché il Milan ha bisogno di un uomo forte e, da questo punto di vista, Galliani rappresenterebbe una certezza assoluta.

Conosce il calcio italiano come pochi ed è stato anche colui che ha portato per la prima volta Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera nel 2010.

I contatti tra le parti sono stati costanti negli ultimi tempi e proprio il ritorno di Galliani potrebbe rappresentare una garanzia fondamentale per il tecnico.