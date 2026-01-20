Prima il campionato, ora la Champions: il Napoli cala e rischia di buttarsi via

"Inaccettabile!" - ha tuonato McTominay al triplice fischio - Dovevamo fare il secondo e il terzo goal chiudendo la partita: è veramente deludente non averlo fatto".

A far eco allo scozzese, autore del provvisorio vantaggio, è stato capitan Di Lorenzo: "Nella ripresa siamo rientrati in campo come se fosse 5-0 e in Champions non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio".