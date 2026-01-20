Prima il campionato, ora la Champions: il Napoli cala e rischia di buttarsi via

Un 'suicidio' calcistico in piena regola.
È quello confezionato dal Napoli a Copenaghen, dove con l'uomo in più per oltre un'ora gli azzurri hanno staccato la spina facendosi riacciuffare dai danesi vedendo tremendamente complicato il cammino che - sfumati gli ottavi - dovrebbe portarli ai Playoff.
Col Chelsea servirà una notte delle grandi occasioni e/o sperare nei passi falsi altrui, un po' come sta avvenendo in campionato nelle ultime settimane: già, perché tra Verona, Parma e trasferta scandinava la squadra di Conte sta rischiando di buttarsi via.