Italy U17 v Switzerland U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Prima convocazione in Bundesliga per Samuele Inacio con il Borussia Dortmund: il gioiello italiano di 17 anni va in panchina contro il Wolfsburg

Il gioiello italiano, classe 2008 e figlio d'arte di Inacio Pia, è stato convocato per la prima volta in Bundesliga dal Niko Kovac: parte dalla panchina nel match contro il Wolfsburg.

Italiano, 17 anni e un talento enorme dai margini inesplorati. Quella di oggi sarà una giornata dir poco speciale per Samuele Inacio, stellina italiana classe 2008, di proprietà del Borussia Dortmund.

Figlio d'arte dell'ex Atalanta Inacio Pia, Samuele è stato convocato per la prima volta dal BVB, club che l'ha prelevato proprio dal settore giovanile della Dea e che ora è ufficialmente pronto a lanciarlo sul grande palcoscenico.

Per Inacio si tratta della prima chiamata in assoluto tra i 'grandi' per quanto concerne il palcoscenico della Bundesliga. L'estate scorsa, infatti, era stato convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti senza tuttavia mai esordire.

  • IN PANCHINA CONTRO IL WOLFSBURG

    Samuele Inacio è stato convocato per il match di Bundesliga che vedrà il Borussia Dortmund impegnato sul campo del Wolfsburg, in occasione della giornata numero 21 del campionato di Bundesliga.

    Il classe 2008 partirà inizialmente dalla panchina, così come l'altro giovane italiano del BVB Reggiani.

  • LA CARRIERA DI INACIO

    Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dove ha percorso la proverbiale trafila fino all'Under 17, formazione della quale era la stella conclamata. Nell'estate del 2024, però, il blitz del Borussia Dortmund ha sortito l'effetto sperato con il club tedesco che è riuscito a mettere le mani sul talento italiano, nato a Bergamo il 2 aprile del 2008. 

    Approdato all'interno dell'Academy del BVB, Inacio ha messo in mostra da subito tutto il suo talento trovando il goal sia con l'Under 17 che con l'Under 19, ma lasciando il segno anche con la seconda squadra del club giallonero.

  • STELLA DELLE GIOVANILI AZZURRE

    Il meglio di sé, tuttavia, Inacio l'ha fatto vedere con la maglia delle giovanili azzurre. Con la maglia dell'Italia Under 17 ha raggiunto la semifinale agli Europei del 2025 disputati in Albania, laureandosi capocannoniere del torneo con 5 goal.

    Inacio ha poi confermato tutte le sue qualità anche sulla vetrina iridata del Mondiale Under 17, chiuso con il terzo posto conquistato dall'Italia: anche in questo caso, il classe 2008 ha lasciato il segno mettendo a referto 4 goal.

  • INSERITO IN LISTA CHAMPIONS

    A certificare come, in casa Borussia Dortmund, la fiducia e le speranze circa il talento italiano siano molto elevate, Samuele Inacio, oltre ad aver traslocato in pianta stabile in prima squadra nel corso delle ultime settimane, è stato inserito anche nella lista Champions.

    Il BVB, infatti, prenderà parte ai playoff della massima rassegna continentale in programma il 17 e il 25 febbraio proprio contro l'Atalanta, la squadra dalla quale i tedeschi hanno prelevato uno dei gioielli più preziosi della loro cristalleria.

