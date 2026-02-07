Prima convocazione in Bundesliga per Samuele Inacio con il Borussia Dortmund: il gioiello italiano di 17 anni va in panchina contro il Wolfsburg

Italiano, 17 anni e un talento enorme dai margini inesplorati. Quella di oggi sarà una giornata dir poco speciale per Samuele Inacio, stellina italiana classe 2008, di proprietà del Borussia Dortmund.
Figlio d'arte dell'ex Atalanta Inacio Pia, Samuele è stato convocato per la prima volta dal BVB, club che l'ha prelevato proprio dal settore giovanile della Dea e che ora è ufficialmente pronto a lanciarlo sul grande palcoscenico.
Per Inacio si tratta della prima chiamata in assoluto tra i 'grandi' per quanto concerne il palcoscenico della Bundesliga. L'estate scorsa, infatti, era stato convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti senza tuttavia mai esordire.