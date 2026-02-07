Prima convocazione in Bundesliga per Samuele Inacio con il Borussia Dortmund: il gioiello italiano di 17 anni va in panchina contro il Wolfsburg

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dove ha percorso la proverbiale trafila fino all'Under 17, formazione della quale era la stella conclamata. Nell'estate del 2024, però, il blitz del Borussia Dortmund ha sortito l'effetto sperato con il club tedesco che è riuscito a mettere le mani sul talento italiano, nato a Bergamo il 2 aprile del 2008.

Approdato all'interno dell'Academy del BVB, Inacio ha messo in mostra da subito tutto il suo talento trovando il goal sia con l'Under 17 che con l'Under 19, ma lasciando il segno anche con la seconda squadra del club giallonero.