Prestianni squalificato dall'UEFA per il caso Vinicius: non giocherà la partita di ritorno

Gianluca Prestianni salta Real Madrid-Benfica causa squalifica. Il caso Vinicius ha alla fine causato lo stop del giocatore di Mourinho, accusato di aver insultato in maniera razzista l'avversario nell'andata dei playoff di Champions League. A due giorni dal ritorno, la UEFA ha comunicato la sospensione dell'attaccante argentino.
"A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita, la UEFA ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente Gianluca Prestianni per la prossima partita" si legge nella nota UEFA pubblicata nella giornata di lunedì.
Prestianni, riporta la UEFA, ha violato "l'Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativavamente ai comportamenti discriminatori. Ciò non pregiudica qualsiasi decisione che gli organi disciplinari UEFA possano successivamente adottare a seguito della conclusione dell'indagine in corso e della relativa presentazione agli organi disciplinari UEFA. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".