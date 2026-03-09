Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Simonelli VARGetty Images
Michael Baldoin

Il presidente Simonelli a favore del VAR: "Bisogna accettare gli errori: le polemiche ci sono sempre state"

Il presidente della Lega Calcio Serie A si è detto favorevole all'utilizzo del VAR in questi anni: "Ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po' meno".

Pubblicità

Quella attuale è stata senza dubbio una stagione ricca di polemiche per diverse decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

L’ultima è arrivata proprio nel derby della Madonnina tra Milan e Inter, dopo il tocco di mano in area di Ricci a pochi secondi dalla fine, giudicato regolare dall’arbitro e dalla sala VAR.

In difesa della tecnologia si è espresso però il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli che - ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento nel corso del programma "La politica nel Pallone" - ha sottolineato: "Le polemiche ci sono sempre state: bisogna saper accettare gli errori".

  • "IL VAR HA MIGLIORATO LE DECISIONI ARBITRALI"

    "Il VAR ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po' meno".

    • Pubblicità

  • "GIUDIZIO POSITIVO SUL VAR: BISOGNA ACCETTARE CHE POSSA SBAGLIARE"

    "Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo. Il VAR deve sbagliare il meno possibile, ma bisogna però accettare anche che possa sbagliare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL 23 MARZO INCONTRO CON ROCCHI: SIAMO A DISPOSIZIONE"

    "Il 23 marzo ci sarà questo incontro con Gianluca Rocchi, proveremo noi a metterci a disposizione della classe arbitrale per agevolare il loro lavoro e confrontarci sulle linee guida che anche noi dobbiamo seguire".

  • "IL DERBY DI SAN SIRO UNO SPETTACOLO: È UNA GRANDE SODDISFAZIONE"

    "Sicuramente lo spettacolo di San Siro è stato bellissimo, vederlo pieno per oltre 75mila spettatori con record di incasso per la Serie A significa che c'è ancora tanta attenzione per le nostre partite che sono molto belle e combattute. È una grande soddisfazione da parte nostra per questo risultato. Lavoriamo per vedere questo spettacolo ogni domenica, per dare agli spettatori stadi più moderni".

  • Pubblicità
    Pubblicità
0