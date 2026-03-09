Il presidente Simonelli a favore del VAR: "Bisogna accettare gli errori: le polemiche ci sono sempre state"

Quella attuale è stata senza dubbio una stagione ricca di polemiche per diverse decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

L’ultima è arrivata proprio nel derby della Madonnina tra Milan e Inter, dopo il tocco di mano in area di Ricci a pochi secondi dalla fine, giudicato regolare dall’arbitro e dalla sala VAR.

In difesa della tecnologia si è espresso però il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli che - ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento nel corso del programma "La politica nel Pallone" - ha sottolineato: "Le polemiche ci sono sempre state: bisogna saper accettare gli errori".