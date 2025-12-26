La Premier League può mettere fine al blackout tv delle 15: i dirigenti puntano ad aumentare le entrate

La restrizione trova fondamento nell'articolo 48 dello statuto UEFA, che consente di vietare le trasmissioni in diretta delle partite di calcio per un massimo di due ore e mezza il sabato o la domenica.

In Inghilterra, tale restrizione si applica quando almeno la metà delle partite della Premier League e della Championship sono in programma alle 15:00 di sabato. Tale regola è stata brevemente aggirata all'inizio di questa stagione, quando l'EFL ha trasmesso tutte le partite del weekend di apertura perché la stagione della Premier League non era ancora iniziata, evidenziando la flessibilità già insita nel sistema.

La Federcalcio inglese, che deve presentare una richiesta formale alla UEFA per l'applicazione del blackout, non dovrebbe opporsi se i campionati ne chiedessero la rimozione.

La scorsa stagione, la FA ha discusso la possibilità di esentare completamente la Women's Super League dal blackout, ma i colloqui si sono interrotti dopo che la Premier League e l'EFL hanno sollevato questioni legali. Il principio, tuttavia, è già stato messo alla prova, indebolendo le argomentazioni secondo cui il blackout è intoccabile.