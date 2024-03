Premier League più equilibrata che mai: tre squadre in tre punti, la lotta per il titolo si infiamma

In vista di Liverpool-City, le due contendenti e l'Arsenal si ritrovano nel giro di tre punti. Intanto i Gunners schiantano lo Sheffield 6-0.

La Bundesliga, con il Bayer Leverkusen a + 10 sul Bayern Monaco, sembra chiusa. In Serie A il +15 dell'Inter sulla Juventus ha virtualmente chiuso il campionato. Sette punti di differenza invece in Liga tra Real Madrid e Girona, nove in Ligue 1 tra PSG e Brest. Tutti i tornei d'elite d'Europa hanno una sola regina, ad eccezione di uno: la Premier League.

Ancora una volta il campionato britannico risulta essere il più equilibrato tra i maggiori campionati europei. Con qualche eccezione, la Premier è sempre stato in tempi recenti il torneo deciso a tarda primavera e mai tra marzo e aprile.

Stavolta il duello per il titolo non è ridotto a due squadre, ma bensì a tre. Oltre a Liverpool e Manchester City c'è anche l'Arsenal in corsa per la Premier, decisa ad approfittare dello scontro diretto del prossimo weekend.