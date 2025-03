Premi Oscar 2025 red carpet, a che ora comincia stanotte? Subito dopo ci sarà la cerimonia, lunedì la conclusione

Quasi cinque ore di diretta per la cerimonia dei premi Oscar e il red carpet precedente: l'evento è trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 e Raiplay.

L'attesa è finita. Stanotte 2 marzo vanno in scena i Premi Oscar 2025, i premi più ambiti del cinema mondiale. Al Dolby Theatre di Hollywood vengono assegnati come ogni anno i più importanti riconoscimenti, dal miglior film alla miglior attrice, passando per i premi tecnici come miglior sonoro o miglior fotografia. Quando a Los Angeles sarà pomeriggio, in Italia oramai sarà notte.

Vicini alla mezzanotte, gli amanti italiani degli Oscar possono seguire il red carpet in cui sfileranno attori, presentatori, attrici e dunque, quando sarà già arrivato lunedì 3 marzo, la cerimonia degli Academy Awards 2025.

Tra i favoriti per vincere il maggior numero di statuette ci sono Anora, The Brutalist, Emilia Perez e The Substance, ma tra i candidati dovrebbero trionfare anche i protagonisti di Conclave e a Real Pain. A che ora sarà possibile vedere la serata in Italia? L'evento è in diretta in chiaro su Raiplay e Rai 1.