Potenza-Monterosi Tuscia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Potenza e Monterosi Tuscia si giocano la salvezza: al Viviani si riparte dall’1-0 peri rossoblu.

Novanta minuti per la salvezza. Potenza e Monterosi Tuscia si giocano l’ultimo atto della stagione, affrontandosi al Viviani nella gara di ritorno del playout di Serie C NOW.

Lucani in posizione di vantaggio: l’1-0 firmato Caturano dà ai rossoblu l’opportunità di salvarsi anche perdendo con una sola rete di scarto.

La squadra di Scazzola, dunque, è chiamata all’impresa per evitare di salutare dopo due anni il professionismo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.