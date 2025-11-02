Potenza-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Potenza e Foggia si sfideranno nella domenica di Serie C. Le squadre di De Giorgio e Delio Rossi vogliono dimenticare i ko contro Cosenza e Team Altamura.

Lucani a quota 13 punti in classifica, appena fuori la zona playoff, mentre i rossoneri si trovano in piena zona playout, con tre lunghezze in meno degli avversari di giornata.

Sarà, dunque, caccia al riscatto per entrambe al Viviani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.