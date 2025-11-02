Pubblicità
Potenza-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Match delicato al Viviani: Potenza e Foggia vanno a caccia di un risultato positivo per riscattare i recenti ko.

Potenza e Foggia si sfideranno nella domenica di Serie C. Le squadre di De Giorgio e Delio Rossi vogliono dimenticare i ko contro Cosenza e Team Altamura.

Lucani a quota 13 punti in classifica, appena fuori la zona playoff, mentre i rossoneri si trovano in piena zona playout, con tre lunghezze in meno degli avversari di giornata.

Sarà, dunque, caccia al riscatto per entrambe al Viviani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • POTENZA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Potenza-Foggia

    • Data: domenica 2 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport 253

    Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI POTENZA-FOGGIA

    POTENZA (4-3-2-1): Alastra; Balzano, Riggio, Bachini, Bura; Felippe, De Marco, Erradi; D’Auria, Petrungaro, Anatriello. All. De Giorgio.

    FOGGIA (3-4-2-1): Borbei; Buttaro, Minelli, Rizzo; Morelli, Garofalo, Byar, Panico; D’Amico, Ilicic; Sylla. All. Rossi.

  • ORARIO POTENZA-FOGGIA

    La gara fra Potenza e Foggia, valida per la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 2 novembre, allo stadio Viviani, con fischio d’inizio ore 14:30

  • DOVE VEDERE POTENZA-FOGGIA IN TV

    • Sky Sport

    Potenza-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

  • POTENZA-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Potenza-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Matteo Viscardi.

