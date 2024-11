Potenza-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Viviani c’è un match ad alta quota: divisi da un punto in classifica, rossoblu e biancoverdi si affrontano in ottica playoff.

Sfida ad alta quota nella domenica di Serie C NOW. Al Viviani andrà in scena la partita fra Potenza e Avellino, in programma per la giornata numero 14 del girone C.

Lucani imbattuti nelle ultime cinque, con 7 punti ottenuti: Caturano e compagni, fino a qui, sono stati protagonisti di un’ottima stagione, con un sesto posto momentaneo più che soddisfacente.

Avellino, invece, appena un gradino più su: quinto a quota 22 e con la sconfitta contro il Taranto da riscattare velocemente.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.