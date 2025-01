Possibili avversarie Roma ai playoff di Europa League, contro chi gioca? Come funziona e regolamento per il 2025

Roma vs Francoforte

Stasera la Roma si gioca il passaggio agli spareggi di Europa League: per i giallorossi due possibili sfidanti in caso di qualificazione.

Stasera, alle 21:00, la Roma si gioca le sue chances per rimanere in Europa League. Certa di non poter giocare gli ottavi, ai quali parteciperà invece la Lazio, la squadra di Ranieri spera almeno di accedere agli spareggi.

Contro l'Eintracht, virtualmente già agli ottavi, la Roma deve vincere per ottenere il pass per i playoff e confrontarsi con un'altra delle squadre che avranno modo di accedere a questa fase di Europa League.

Nel sorteggio previsto venerdì 31 gennaio la Roma conoscerà la sua avversaria in caso di qualificazione: dopo le partite di oggi saranno solamente due le possibili sfidanti.