Possibile affare record per il Wrexham: Ryan Reynolds e Rob McElhenney potrebbero cedere un giocatore per una cifra che supera il milione

League One

I due comproprietari di Hollywood sono venuti a sapere che un giocatore della loro squadra potrebbe garantire un trasferimento da record.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sottoLa favola

L'articolo prosegue qui sotto

La favola Wrexham continua: la società di proprietà di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, prosegue il suo cammino verso il sogno Premier League.

La stagione sta andando a gonfie vele, grazie alla seconda posizione in League One (Serie C inglese), e le due star di Hollywood sono molto entusiaste dell'andamento del club.

Nella formazione guidata da Phil Parkinson, però, c'è un giocatore che sta stupendo tutti in modo particolare, con il suo valore di mercato che continua a crescere: si tratta di Max Cleworth.