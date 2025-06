Portogallo-Spagna, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento della Nations League

Portogallo e Spagna si giocano la Nations League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: ma cosa succederebbe in caso di pareggio?

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera c'è in palio la conquista della quarta edizione della Nations League: se la contenderanno Portogallo e Spagna, le due finaliste arrivate a contendersi il trofeo.

Il Portogallo è arrivato in finale superando per 2-1 in semifinale la Germania, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Francia per 5-4. La finalina ha già visto i francesi imporsi per 2-0 sui tedeschi padroni di casa.

Tra Portogallo e Spagna si prevede una partita equilibrata, tesa trattandosi pur sempre della finale di una competizione tra nazionali. Con la possibilità che la partita termini sul punteggio di parità al 90'.

Cosa succederebbe in questo caso? Si andrebbe ai tempi supplementari oppure ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Nations League.