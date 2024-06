Portogallo-Irlanda dove vederla: Sky, DAZN, TV8, 20 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima amichevole per il Portogallo in vista degli Europei: la squadra di Martinez affronta l'Irlanda. Dove vedere la partita in tv e streaming.

Senza Cristiano Ronaldo, che raggiungerà la squadra in Germania, il Portogallo si prepara agli Europei con l'ultima amichevole in programma: quella contro l'Irlanda. La nazionale di Roberto Martinez ha battuto la Finlandia per 4-2 nel primo test di avvicinamento alla competizione, mentre sabato contro la Croazia è arrivata una sconfitta di misura per 2-1. Il Portogallo è stato inserito nel girone F degli Europei, completato da Turchia, Georgia e Repubblica Ceca. L'Irlanda, invece, non si è nemmeno qualificata. Dove vedere Portogallo-Irlanda in tv e streaming? Tutte le informazioni sull'amichevole. L'articolo prosegue qui sotto