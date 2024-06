Portogallo-Croazia dove vederla: Sky, TV8, 20 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Penultima amichevole per il Portogallo e ultima per la Croazia in vista degli Europei: dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Con gli Europei tedeschi come grande obiettivo dell'estate, Portogallo-Croazia si sfidano in un'amichevole di lusso, test utile come preparazione per il torneo che prenderà il via venerdì 14 giugno. Per il Portogallo si tratta della penultima amichevole prima di partire per la Germania: dopo aver battuto per 4-2 la Finlandia, pur senza Cristiano Ronaldo, gli uomini di Roberto Martinez chiuderanno il trittico contro l'Irlanda. Si tratta invece della seconda e ultima amichevole per la Croazia: lunedì scorso Modric e compagni si sono imposti per 3-0 sulla Macedonia del Nord. Tutte le informazioni sull'amichevole Portogallo-Croazia: dove vederla in tv e streaming e le formazioni scelte dai due commissari tecnici. L'articolo prosegue qui sotto