Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Portogallo-Armenia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Portogallo contro Armenia nell'ultima giornata del girone F di qualificazione ai Mondiali del 2026: ecco dove seguire la partita in tv e in streaming.

Pubblicità

Il Portogallo affronta l'Armenia nella sesta e ultima giornata di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si svolgeranno in estate in Canada, Messico e Stati Uniti.

Nonostante il ko sul campo dell'Irlanda, il Portogallo rimane padrone del proprio destino e in caso di vittoria contro l'Armenia, o di pareggio con contemporanea non vittoria dell'Irlanda, avrebbe la certezza di staccare il pass per i Mondiali. I lusitani dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, espulso nel match perso per 2-0 contro gli irlandesi.

Tutto su Portogallo-Armenia: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • FORMAZIONI UFFICIALI PORTOGALLO-ARMENIA

    PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Semedo, Veiga, Dias, Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Ramos, Leao.

    ARMENIA (5-3-2): Avagyan; Hovhannisyan, S. Muradyan, Mkrtchyan, Piloyan, Tiknizyan; Aghasaryan, K. Muradyan, Spertsyan; Ranos, Serobyan.

    • Pubblicità

  • PORTOGALLO-ARMENIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Portogallo-Armenia

    • Data: domenica 16 novembre 2025

    • Orario: 15.00

    • Canale TV: -

    • Streaming: -

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO PORTOGALLO-ARMENIA

    Portogallo-Armenia si giocherà domenica 16 novembre 2025 a l'Estadio do Dragao di Oporto. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

  • DOVE VEDERE PORTOGALLO-ARMENIA IN TV

    Non è prevista alcuna diretta tv in Italia per la partita di qualificazione Mondiale tra Portogallo e Armenia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PORTOGALLO-ARMENIA IN DIRETTA STREAMING

    La sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Portogallo e Armenia non sarà visibile, in Italia, su nessuna piattaforma streaming.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale sul match tra Portogallo e Armenia collegandosi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale del match.

  • Pubblicità
    Pubblicità