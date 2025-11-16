Portogallo-Armenia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Portogallo affronta l'Armenia nella sesta e ultima giornata di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si svolgeranno in estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Nonostante il ko sul campo dell'Irlanda, il Portogallo rimane padrone del proprio destino e in caso di vittoria contro l'Armenia, o di pareggio con contemporanea non vittoria dell'Irlanda, avrebbe la certezza di staccare il pass per i Mondiali. I lusitani dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, espulso nel match perso per 2-0 contro gli irlandesi.Tutto su Portogallo-Armenia: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.