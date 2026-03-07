Porta inviolata, l'Inter arriva al Derby con più clean sheets di tutti: record europeo

Spesso contestato, Yann Sommer può comunque contare su un dato impressionante: nessuno ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni, non solo in Italia, ma anche prendendo in esame i cinque migliori campionati europei. Un dato che il Milan conosce bene, che ha avuto modo di studiare in vista del Derby di domenica 8 marzo, quello che può riaprire il discorso Scudetto o chiuderlo definitivamente.

Sommando le gare di Sommer, che ne ha giocato la maggior parte, e quelle di Martinez, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per più della metà, dovendo subire reti in appena dodici incontri. Una di queste è ovviamente il Derby d'andata perso per 1-0, in un periodo in cui Pulisic, autore del goal decisivo, risultava essere devastante, tutto il contrario rispetto all'attuale periodo di magra.

Di gran lunga miglior attacco della Serie A, l'Inter affronterà il Milan potendo contare anche sulla terza miglior difesa per goal subiti e un dato sui clean sheets completamente diverso rispetto allo scorso anno: cinica, ma allo stesso tempo anche roboante, la squadra di Chivu ha ottenuto un +10 sui rossoneri dopo non aver sbagliato praticamente alcun match.