US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie A
Francesco Schirru

Porta inviolata, l'Inter arriva al Derby con più clean sheets di tutti: record europeo

Milan-Inter può chiudere il discorso Scudetto o riaprirlo, i rossoneri dovranno superare non solo il miglior attacco del campionato, ma anche la miglior difesa d'Europa in termini di partite senza goal subiti.

Spesso contestato, Yann Sommer può comunque contare su un dato impressionante: nessuno ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni, non solo in Italia, ma anche prendendo in esame i cinque migliori campionati europei. Un dato che il Milan conosce bene, che ha avuto modo di studiare in vista del Derby di domenica 8 marzo, quello che può riaprire il discorso Scudetto o chiuderlo definitivamente.

Sommando le gare di Sommer, che ne ha giocato la maggior parte, e quelle di Martinez, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per più della metà, dovendo subire reti in appena dodici incontri. Una di queste è ovviamente il Derby d'andata perso per 1-0, in un periodo in cui Pulisic, autore del goal decisivo, risultava essere devastante, tutto il contrario rispetto all'attuale periodo di magra.

Di gran lunga miglior attacco della Serie A, l'Inter affronterà il Milan potendo contare anche sulla terza miglior difesa per goal subiti e un dato sui clean sheets completamente diverso rispetto allo scorso anno: cinica, ma allo stesso tempo anche roboante, la squadra di Chivu ha ottenuto un +10 sui rossoneri dopo non aver sbagliato praticamente alcun match.

  • L'INTER DOPO UN ANNO

    Tra i vari motivi per cui l'Inter di Simone Inzaghi è crollata in primavera perdendo Scudetto, Coppa Italia e Champions League, c'era anche una difesa sempre più stanca e difficilmente in grado di organizzarsi a seconda dell'attacco avversario, giocando ogni tre giorni.

    Ora impegnata solamente in Serie A, l'Inter può lavorare maggiormente sulla retroguardia, dopo un periodo in cui è risultata più attenta in campionato rispetto alla Champions. Un'arma ulteriore che potrebbe spingerla verso lo Scudetto.

    Un anno fa, prima del 28esimo turno, l'Inter era riuscita a tenere la porta inviolata in dodici occasioni rispetto alle quindici attuali. Il miglioramento, in un campione così piccolo, è evidente.

  • IN SERIE A NON SI PASSA

    La Serie A è costantemente il campionato dove si segna meno, ragion per cui i portieri sono anche meno battuti. Il calcio 'all'italiana' è nuovamente dominante, tanto che nella top cinque dei clean sheets si trovano quattro portieri delle big romane, milanesi e lombarde.

    L'unico intruso della lista è Raya dell'Arsenal, in grado di tenere la porta inviolata in 14 incontri su 30. Dietro di lui Butez del Como, il più vicino a Sommer per percentuale di gare con clean sheets, Svilar e Provedel.

    Un portiere di Serie A anche al sesto posto, ovvero Maignan, mentre il collega italiano del Manchester City, Donnarumma, segue a ruota.

  • LA CLASSIFICA ITALIANA

    1. Sommer, 14 clean sheets (25 partite)
    2. Butez, 13 (27 partite)
    3. Svilar, 12 (27 partite)
    4. Provedel, 12 (27 partite)
    5. Maignan, 11 (26 partite)
    6. Carnesecchi, 10 (27 partite)
    7. Di Gregorio, 9 (23 partite)
    8. Falcone, 8 (27 partite)
    9. Skorupski, 7 (15 partite)
    10. Milinkovic-Savic, 7 (20 partite)
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0