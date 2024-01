Pontedera-Perugia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida d’alta classifica in Toscana: il Perugia di scena a Pontedera, obiettivo playoff.

Pontedera-Perugia è sfida playoff nel girone B di Serie C. I toscani ricevono al Mannucci i biancorossi, che attraversano un grande momento di forma.

Sono tre le vittorie consecutive per il grifo, terzo in classifica a quota 39, che ha trovato in Matos e Sylla un ottimo tandem offensivo: sette goal e nove punti nelle ultime tre.

Bene, però, anche la stagione del Pontedera: 35 punti in classifica, quinto posto in coabitazione con il Pescara per gli uomini di Max Canzi.

Di seguito tutte le info sulla partita: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.