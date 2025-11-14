Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Polonia-Olanda dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

Polonia-Olanda penultimo impegno del Gruppo G delle Qualificazioni Mondiali: il canale tv della partita, le formazioni e dove vederla in diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Crocevia nel Gruppo G delle Qualificazioni Mondiali, con Polonia e Olanda al bivio per ciò che concerne la corsa al torneo in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Se alla Nazionale di Koeman basta un punto per essere matematicamente certa del 'pass', quella del ct Urban necessita di vincere per agganciare gli Oranje in testa al girone e sperare ancora - seppur sia praticamente impossibile per via della differenza reti - di chiudere al primo posto. In caso contrario, per Zielinski e soci i Playoff sarebbero realtà.

Tutto su Polonia-Olanda: formazioni, canale tv e copertura streaming.

  • POLONIA-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Polonia-Olanda

    • Data: venerdì 14 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Sky Sport Calcio, 202)

    • Streaming: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (NOW e Sky Go)

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI POLONIA-OLANDA

    POLONIA (4-4-2): Grabara; Cash, Kedziora, Ziolkowski, Kiwior; Skoras, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Kaminski. Ct. Urban.

    OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Kluivert, Malen, Gakpo; Depay. Ct. Koeman.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO POLONIA-OLANDA

    Polonia-Olanda si gioca venerdì 14 novembre 2025, alle 20:45, allo stadio PGE Narodowy di Varsavia.

  • DOVE VEDERE POLONIA-OLANDA IN TV

    Polonia-Olanda non sarà trasmessa integralmente ma risulterà visibile in diretta tv all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (canale 202).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • POLONIA-OLANDA IN DIRETTA STREAMING

    Polonia-Olanda, in streaming, in Diretta Gol Qualificazioni Mondiali sarà visibile su NOW e Sky Go.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Polonia-Olanda sarà disponibile anche su GOAL in diretta testuale: formazioni e momenti chiave della partita.

  • Pubblicità
    Pubblicità