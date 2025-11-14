Polonia-Olanda dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Crocevia nel Gruppo G delle Qualificazioni Mondiali, con Polonia e Olanda al bivio per ciò che concerne la corsa al torneo in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Se alla Nazionale di Koeman basta un punto per essere matematicamente certa del 'pass', quella del ct Urban necessita di vincere per agganciare gli Oranje in testa al girone e sperare ancora - seppur sia praticamente impossibile per via della differenza reti - di chiudere al primo posto. In caso contrario, per Zielinski e soci i Playoff sarebbero realtà.

Tutto su Polonia-Olanda: formazioni, canale tv e copertura streaming.