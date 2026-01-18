Politano e Rrahmani saltano Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare al loro posto? I possibili sostituti

L'esito degli esami giungerà nella giornata di lunedì, ma come fa sapere la Gazzetta dello Sport si può già sentenziare che Matteo Politano ed Amir Rrahmani salteranno Copenaghen-Napoli.
Gli infortuni muscolari rimediati nel secondo tempo del match di sabato col Sassuolo rendono ulteriormente corta la coperta a disposizione di Antonio Conte, chiamato a fronteggiare un'emergenza enorme in termini di guai fisici e gestire le energie in virtù di un calendario fittissimo.
Chi gioca titolare Copenaghen-Napoli al posto di Politano e Rrahmani? Vediamo i possibili sostituti dell'esterno e del kosovaro in Danimarca.