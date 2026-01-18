Pubblicità
Pubblicità
Politano Rrahmani injury Napoli Sassuolo 17012026Getty/GOAL
Claudio D'Amato

Politano e Rrahmani saltano Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare al loro posto? I possibili sostituti

In attesa dell'esito degli esami, è certo il forfait di Matteo Politano ed Amir Rrahmani contro il Copenaghen in Champions League: Antonio Conte chiamato a scegliere come sostituirli.

Pubblicità

L'esito degli esami giungerà nella giornata di lunedì, ma come fa sapere la Gazzetta dello Sport si può già sentenziare che Matteo Politano ed Amir Rrahmani salteranno Copenaghen-Napoli.

Gli infortuni muscolari rimediati nel secondo tempo del match di sabato col Sassuolo rendono ulteriormente corta la coperta a disposizione di Antonio Conte, chiamato a fronteggiare un'emergenza enorme in termini di guai fisici e gestire le energie in virtù di un calendario fittissimo.

Chi gioca titolare Copenaghen-Napoli al posto di Politano e Rrahmani? Vediamo i possibili sostituti dell'esterno e del kosovaro in Danimarca.

  • CHI GIOCA TITOLARE COPENAGHEN-NAPOLI AL POSTO DI POLITANO

    Politano, che contro il Sassuolo era partito dalla panchina, a Copenaghen potrà essere rimpiazzato in due modi: l'inserimento di Olivera o Gutierrez a sinistra, con l'impiego di Spinazzola a destra e quello di Di Lorenzo nel ruolo di braccetto difensivo; oppure confermando Beukema dall'inizio e lasciando il capitano azzurro a tutta fascia nelle vesti di 'quinto'. Mazzocchi, è bene ricordarlo, non è stato incluso nella lista Champions.

    • Pubblicità

  • CHI GIOCA TITOLARE COPENAGHEN-NAPOLI AL POSTO DI RRAHMANI

    Per ciò che concerne invece Rrahmani, pilastro della retroguardia del Napoli, è certo che Buongiorno a Copenaghen ritroverà una maglia da titolare nel pacchetto a 3 completato da Beukema o Di Lorenzo e da un Juan Jesus in forma straripante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI INFORTUNI DI POLITANO E RRAHMANI IN NAPOLI-SASSUOLO

    Riavvolgendo il nastro a Napoli-Sassuolo, Politano è andato ko nel finale restando a terra e venendo poi soccorso dallo staff medico partenopeo anche al triplice fischio dopo aver stretto i tempi restando in campo, mentre Rrahmani si è toccato dietro alla coscia sinistra ed al 67' ha dovuto ricorrere alla sostituzione con Buongiorno, uscendo dal terreno di gioco vistosamente zoppicante.

  • QUANDO TORNANO POLITANO E RRAHMANI?

    Copenaghen a parte, dove non saranno a disposizione di Conte, gli infortuni muscolari di Politano e Rrahmani preoccupano anche in ottica Juventus-Napoli: i due, infatti, appaiono a rischio forfait per il big match di domenica prossima (ore 18) all'Allianz Stadium.

    Si attendono le diagnosi derivanti dagli esami, ma al momento - come fa sapere la Gazzetta - si respira pessimismo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
0