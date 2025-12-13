Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Politano NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Politano e la grande chance in Udinese-Napoli: pronto a tornare titolare in campionato dopo un mese, chi sta fuori per fargli posto

Da insostituibile a sacrificabile: ora Politano viaggia verso il ritorno a una maglia da titolare in Udinese-Napoli.

Pubblicità

Ha fatto discutere e non poco la batosta di Lisbona di un Napoli apparso del tutto irriconoscibile: il Benfica di José Mourinho ha avuto la meglio con troppa facilità sui campioni d'Italia, visibilmente spremuti dalle fatiche in serie dell'ultimo periodo.

Una prestazione da cancellare al più presto, già a partire dalla prossima uscita di campionato, ossia il 'giardino' preferito dagli azzurri che faranno visita a un'Udinese ferita dal blitz infertole dal Genoa di De Rossi.

Rispetto alla trasferta portoghese, Conte pensa a qualche novità di formazione: una di queste dovrebbe riguardare Matteo Politano, il cui status all'interno della rosa azzurra è cambiato nel giro di poche settimane.

  • INSOSTITUIBILE FINO A NOVEMBRE

    Fatta eccezione per la trasferta sul campo del Torino, Politano era sempre stato uno dei titolari dell'undici di partenza scelto da Conte: un dato che, a ragione, gli era valso l'appellativo di insostituibile.

    La rivoluzione tattica del tecnico salentino lo ha però estromesso dal 'giro': una scelta forte ma portatrice di ottimi risultati, prima dello scivolone in Portogallo che ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

    • Pubblicità

  • IN PANCHINA COL 3-4-2-1

    Conte aveva trovato la quadra col passaggio al 3-4-2-1 e l'affidamento a Neres e Lang a sostegno della punta Hojlund: un sistema in cui non sembrava esserci spazio per Politano.

    O meglio, lo spazio in questione si è sensibilmente ridotto: gestione differente con minutaggio raccolto nell'ultima parte di gara, uno scenario completamente agli antipodi rispetto a quanto accaduto prima della sosta di novembre.

    Il 2-0 subìto a Bologna aveva agito da effetto scatenante per la novità tattica e per il conseguente ridimensionamento di Politano, passato da insostituibile a pedina preziosa dalla panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRONTO A TORNARE TITOLARE

    La trasferta di Udine sarà con buona probabilità l'occasione giusta per rivedere Politano dal 1' in campionato, poco più di un mese dopo dall'ultima volta.

    Il riferimento è a quel famoso Bologna-Napoli datato 9 novembre, il punto più basso della stagione azzurra: da quel momento l'ex Inter è stato impiegato nell'undici titolare una sola volta, ma non in Serie A.

    Lo scorso 3 dicembre, infatti, Politano era rimasto in campo in tutti i 90 minuti più recupero di Napoli-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: con la fascia da capitano sul braccio, aveva anche realizzato il primo della lunga serie di calci di rigore che ha condotto gli azzurri al turno successivo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • POLITANO TITOLARE? CHI GLI FA SPAZIO

    Se Politano, come sembra, dovesse ritrovare una maglia da titolare in Serie A, chi sarebbe a fargli spazio?

    Tutti gli indizi portano a Noa Lang, con conseguente spostamento di Neres sulla corsia mancina: difficilmente Conte si priverà del brasiliano, forse l'elemento più in forma e determinante della rosa.

    Politano, dal canto suo, si posizionerebbe sull'out di destra, la porzione di campo preferita: con buona pace di Lang che avrà sicuramente altre chance da sfruttare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Napoli crest
Napoli
NAP
0