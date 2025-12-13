Politano e la grande chance in Udinese-Napoli: pronto a tornare titolare in campionato dopo un mese, chi sta fuori per fargli posto

Ha fatto discutere e non poco la batosta di Lisbona di un Napoli apparso del tutto irriconoscibile: il Benfica di José Mourinho ha avuto la meglio con troppa facilità sui campioni d'Italia, visibilmente spremuti dalle fatiche in serie dell'ultimo periodo.

Una prestazione da cancellare al più presto, già a partire dalla prossima uscita di campionato, ossia il 'giardino' preferito dagli azzurri che faranno visita a un'Udinese ferita dal blitz infertole dal Genoa di De Rossi.

Rispetto alla trasferta portoghese, Conte pensa a qualche novità di formazione: una di queste dovrebbe riguardare Matteo Politano, il cui status all'interno della rosa azzurra è cambiato nel giro di poche settimane.