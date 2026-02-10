Polemiche arbitrali, interviene Open Var: "Non c'è il rigore per il Napoli, episodio Cabal complesso"

"Il VAR Di bello e l'AVAR Fabbri si fanno attirare dal contatto tra il piede Cornet e il collo-piede i Vergara" afferma l'ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi, ospite a Open VAR. "In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet. Non è assolutamente fallo":

"Lo step on foot nasce per punire l'imprudenza o di vigoria sproporzionata, qua c'è solo una presa di posizione, una mobilità accidentale. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica da parte del difensore, che ha diritto di muoversi. Non c'è imprudenza e non c'è punibilità".

"Si fanno attrarre dalla prima immagine che può apparire fallosa, ma calcisticamente c'è ben poso. E' una "strisciata" accidentale. Il fallo deve essere chiaro, non così. Lo step on foot ha una matrice di imprudenza, di contrasto. Questo è un errore valutativo".

Giusto, secondo Tommasi, assegnare invece il rigore a Vitinha nella prima parte di gara tra Genoa e Napoli.