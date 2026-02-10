Polemiche arbitrali, interviene Open Var: "Non c'è il rigore per il Napoli, episodio Cabal complesso"

Il contatto Gila-Cabal è stato come detto l'altro grande dubbio del weekend di Serie A. L'arbitro dice al giocatore bianconero di rialzarsi, secondo Guida non c'è nulla.
"A posto, metto velocità normale se ti serve. A meno che non sia imprudente. Check completato il primo ora controllo il fuorigioco" l'audio VAR, che conferma la decisione del direttore di gara presa in campo.
Dallo studio, a questo punto, è intervenuto Tommasi: "E' una situazione complessa a livello tecnico. Cabal scarica il pallone. A livello internazionale si dice che una volta scaricato il pallone, se c'è un contatto anche solo negligente e Cabal non può intervenire, si continua a giocare.
"Qui Cabal gioca il pallone per McKennie, che però resta lì e può chiudere un triangolo. Questo è un elemento che porta a una matrice di punibilità, anche se non c'è imprudenza. Se ci fosse stato un cross non ci sarebbe stata punibilità, ma il fatto che Cabal abbia la giocabilità porta verso la punibilità. E' un episodio di complessità notevole. Arbitro e varisti si concentrano sulla possibile imprudenza, ma non considerano che Cabal avrebbe potuto ricevere il pallone da McKennie".
Secondo Tommasi è stato giusto, invece, annullare il goal di Koopmeiners.