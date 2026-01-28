Pogba è infortunato? Perché non gioca Monaco-Juventus, l'ex bianconero neanche in panchina

Quella di questa sera tra Monaco e Juventus, partita valida per l'ottava giornata di Champions League, sarebbe dovuta essere la gara di Paul Pogba; ovvero il grande ex dell'incontro.
Pogba ha vissuto due esperienze alla Juventus, la prima grandiosa mentre la seconda decisamente negativa tra infortuni e la squalifica. In estate il francese si è accasato al Monaco dopo che aveva risolto il contratto con il club bianconero.
Non potrà però aiutare i compagni contro la Juve in una partita decisiva per la squadra di Sebastien Pocognoli, in cerca ancora della qualificazione ai playoff.