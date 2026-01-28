Pogba è infortunato? Perché non gioca Monaco-Juventus, l'ex bianconero neanche in panchina

Pogba ha avuto negli ultimi anni soprattutto problemi al ginocchio; in questo caso però l'infortunio del francese riguarda il polpaccio.

L'ex Manchester United si è fatto male a inizio dicembre, nel match contro il Brest e da lì non è più sceso in campo. Non è chiaro quando potrà tornare a giocare e ovviamente c'è la massima cautela visto i precedenti di Pogba.