Paul Pogba Monaco 2026AFP
Andrea Ajello

Pogba è infortunato? Perché non gioca Monaco-Juventus, l'ex bianconero neanche in panchina

Paul Pogba salta la sfida da ex contro la Juventus: il centrocampista francese non convocato per la partita di Champions League.

Quella di questa sera tra Monaco e Juventus, partita valida per l'ottava giornata di Champions League, sarebbe dovuta essere la gara di Paul Pogba; ovvero il grande ex dell'incontro.

Pogba ha vissuto due esperienze alla Juventus, la prima grandiosa mentre la seconda decisamente negativa tra infortuni e la squalifica. In estate il francese si è accasato al Monaco dopo che aveva risolto il contratto  con il club bianconero.

Non potrà però aiutare i compagni contro la Juve in una partita decisiva per la squadra di Sebastien Pocognoli,  in cerca ancora della qualificazione ai playoff. 

  • PERCHÈ POGBA NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    Pogba non scenderà in campo dal primo minuto ma non sarà neanche in panchina; il centrocampista non è stato convocato per il match di Champions League. 

    Dietro la sua assenza c'è un infortunio al polpaccio da cui non ha ancora recuperato. Un problema fisico, l'ennesimo di questi anni, impedirà a Pogba di giocare contro la sua ex squadra. 

  • L'ANNUNCIO DELL'ALLENATORE

    Alla vigilia, in conferenza stampa, Pocognoli ha risposto proprio sulle condizioni di Pogba, senza però specificare a che punto sia nel recupero: "Non ci sarà domani. Non voglio parlare delle sue assenze, ma posso dire che sta lavorando duro".

  • CHE INFORTUNIO HA POGBA

    Pogba ha avuto negli ultimi anni soprattutto problemi al ginocchio; in questo caso però l'infortunio del francese riguarda il polpaccio.

    L'ex Manchester United si è fatto male a inizio dicembre, nel match contro il Brest e da lì non è più sceso in campo. Non è chiaro quando potrà tornare a giocare e ovviamente c'è la massima cautela visto i precedenti di Pogba. 

  • QUANTO HA GIOCATO POGBA IN STAGIONE

    Le presenze di Pogba in stagione si contano sulle dita di una mano; il francese è stato fuori per i primi due mesi e mezzo perché doveva recuperare una buona condizione dopo la lunga squalifica.

    In totale, Pogba è sceso in campo in sole tre occasioni, tutte in Ligue 1; nel complesso poco più di 30 minuti stagionali, un dato emblematico per capire le difficoltà del giocatore a trovare un po' di continuità fisica. 

