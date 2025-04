Playout Serie C girone A, qualificate e partite: date, orari e regolamento a pari reti

Serie C

Terminata la stagione regolamentare è tempo di verdetti anche nel girone A di Serie C: retrocesso l’Union Clodiense, chi partecipa ai playout.

Ultimi 90’ della stagione regolamentare disputati, adesso è tempo di verdetti anche per il girone A di Serie C.

A chiudere al primo posto, conquistando così la promozione diretta in Serie B è stato il Padova; il Vicenza secondo invece disputerà i playoff promozione a cui si sono qualificare le squadre che si sono posizionate dal secondo al decimo posto in classifica.

Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, invece, saluta la categoria l’Union Clodiense, retrocessa in Serie D. Le squadre che si sono classificate dalla 16esima alle 19esima posizione disputeranno invece i playout per provare a mantenere la permanenza nella categoria.

Ma quali squadre partecipano al playout? Quando si svolgeranno le gare e cosa dice il regolamento?