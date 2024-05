Playout di Serie B: Bari-Ternana, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bari-Ternana andata del Playout di Serie B 2023/2024: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Mandato in archivio il campionato, oltre ai Playoff la Serie B 2023/2024 è chiamata ad emettere un ulteriore verdetto anche in chiave retrocessioni.

Bari e Ternana si incrociano in un Playout da brividi, col quale - al termine della doppia sfida di andata e ritorno - una tra pugliesi o umbri ingoierà il boccone amaro della discesa in C andando a far compagnia ad Ascoli, Feralpisalò e Lecco.

Primo round in casa dei biancorossi, secondo e decisivo match in programma giovedì 23 maggio al 'Liberati' alle ore 20:30. Se al termine dei 180 minuti il bilancio dei goal fatti dovesse risultare in parità, a salvarsi sarà la Ternana poiché meglio classificatasi nella stagione regolare (sedicesima a 43 punti, contro i 41 dei biancorossi diciassettesimi).

Tutto su Bari-Ternana: le formazioni del Playout d'andata, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.