Playout Girone C di Serie C: come funziona dopo l'esclusione di Taranto e Turris? Quante squadre e quante partite? In che caso non si gioca? Regolamento e criteri

Messina vs Juventus Next Gen

L'esclusione in corsa di Taranto e Turris dal Girone C porta alla disputa di un unico Playout: ultimi 90' decisivi per Foggia, Casertana e Messina.

In Serie C, anche il Girone C è giunto al suo ultimo atto. Naturalmente parliamo di stagione regolare, visto che l'appendice del 2024/2025 sarà caratterizzata come di consueto da Playoff e Playout.

Per ciò che concerne lo spareggio salvezza, alla luce dell'esclusione in corsa di Taranto e Turris per inadempienze economiche gli scenari per quest'anno sono cambiati: ecco perché, a ridosso dei restanti 90 minuti del campionato, può tornare utile fare chiarezza sulla situazione in coda alla classifica e su chi è chiamato ad evitare la retrocessione in D.

Come funzionano i Playout 2024/2025 del Girone C di Serie C? Quante squadre dovranno giocarlo e quante partite sono previste? Regolamento e criteri senza Taranto e Turris.