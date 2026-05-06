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Casertana fansGetty Images
Francesco Schirru

Playoff Serie C, stasera le qualificate al primo turno nazionale: per le nuove partite ci sarà un sorteggio

Serie C
Casertana vs Crotone
Juventus Next Gen vs Pianese
Juventus Next Gen
Pianese
Campobasso vs Pineto
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Pineto
Cittadella vs Lumezzane
Cittadella
Lumezzane
Cosenza vs Casarano
Cosenza
Casarano
Casertana
Crotone
Lecco vs Giana Erminio
Lecco
Giana Erminio

Nella serata di mercoledì va in scena il secondo turno playoff relativo ai gironi, da qui arriveranno le qualificate al turno nazionale. In cui entreranno in gioco anche le terze classificate dei gruppi.

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Il lungo cammino playoff per determinare la quarta e ultima promossa in Serie B ha avuto inizio e proseguirà nella serata di mercoledì 6 maggio con il secondo turno dei gironi'. Le qualificate alla fase post campionato si stanno affrontando con i team del proprio raggruppamento, che hanno già avuto modo di sfidare nel torneo regolare, ma dopo il match in gara unica di questa sera avranno la possibilità di confrontarsi anche con quelli degli altri gironi.

Anche questa seconda fase playoff si gioca in gara unica, con le squadre di scena in trasferta che dovranno a tutti i costi battere quelle casalinghe per poter passare al turno successivo: da regolamento, infatti, la squadra meglio posizionata in campionato gioca tra le mura amiche il match di questa sera, con il 'priviliegio' di poter qualificarsi anche pareggiando, proprio per il posto ottenuto nel proprio girone di Serie C.

La miglior posizione in campionato varrà anche nei prossimi turni, che verranno però disputati in gare di andata e ritorno: le teste di serie, ovvero le squadre meglio piazzate, potranno qualificarsi in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno.

  • IL SORTEGGIO DEL PROSSIMO TURNO

    Se nella prima partita playoff andata in scena alcuni giorni fa e in quella prevista questa sera l'accoppiamento delle sfide è risultato meccanico in base al posizionamento finale in classifica, per il primo turno nazionale sarà necessario un sorteggio.

    Le squadre che nella serata del 6 maggio otterranno la qualificazione sfideranno le teste di serie, accoppiate tramite sorteggio: quest'ultime sono di fatto le terze classificate dei gironi (Renate, Ravenna e Salernitana), la vincitrice della Coppa Italia Serie C (Potenza) e la squadra che ha ottenuto il miglior posizionamento tra quelle qualificate dal secondo turno playoff dei gironi.

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  • LE PARTITE DEL 6 MAGGIO

    GIRONE A

    Cittadella-Lumezzane, mercoledì 6 maggio ore 20

    Lecco-Giana Erminio, mercoledì 6 maggio ore 20: 45

    GIRONE B

    Campobasso-Pineto, mercoledì 6 maggio ore 20

    Juventus Next Gen-Pianese, mercoledì 6 maggio ore 20

    GIRONE C

    Cosenza-Casarano, mercoledì 6 maggio ore 20

    Casertana-Crotone, mercoledì 6 maggio ore 20

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  • IN TRE ATTENDONO

    Oltre alle quattro squadre che entreranno in gioco nel primo turno, ci sono altri tre team che non hanno ancora avuto modo di giocare i playoff.

    Parliamo delle seconde classificate, che in virtù del loro piazzamento possono evitare le prime tre fasi, ovvero primo turno girone, secondo turno girone e primo turno nazionale: Union Brescia, Ascoli e Catania sono le favorite per il posto finale in Serie B, non solo per l'ingresso nei playoff all'ultimo momento, ma anche per la forza dimostrata nel proprio girone dalla scorsa estate a oggi.