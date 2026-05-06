Playoff Serie C, stasera le qualificate al primo turno nazionale: per le nuove partite ci sarà un sorteggio

Il lungo cammino playoff per determinare la quarta e ultima promossa in Serie B ha avuto inizio e proseguirà nella serata di mercoledì 6 maggio con il secondo turno dei gironi'. Le qualificate alla fase post campionato si stanno affrontando con i team del proprio raggruppamento, che hanno già avuto modo di sfidare nel torneo regolare, ma dopo il match in gara unica di questa sera avranno la possibilità di confrontarsi anche con quelli degli altri gironi.

Anche questa seconda fase playoff si gioca in gara unica, con le squadre di scena in trasferta che dovranno a tutti i costi battere quelle casalinghe per poter passare al turno successivo: da regolamento, infatti, la squadra meglio posizionata in campionato gioca tra le mura amiche il match di questa sera, con il 'priviliegio' di poter qualificarsi anche pareggiando, proprio per il posto ottenuto nel proprio girone di Serie C.

La miglior posizione in campionato varrà anche nei prossimi turni, che verranno però disputati in gare di andata e ritorno: le teste di serie, ovvero le squadre meglio piazzate, potranno qualificarsi in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno.